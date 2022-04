Jos tervekroppaisella on varaa ajaa autolla itseään liikuttamaan, on silloin menettänyt oikeutensa valittaa polttoaineen hinnasta, kirjoittaa Juha-Miika Paavola.

Tampereen liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola (ei sukua) kritisoi urheiluväkeä laiskuudesta Moro-liitteessä 31.3. “Aktiiviliikkujat” matkaavatkin tärkeään liikuntaharrastukseensa usein yksin autolla tai mopoautolla, ja tätä pidetään itsestäänselvyytenä. Edes lumisena talvena ei voi kuvitellakaan lähtevänsä hiihtämällä hiihtämään. Ovathan kadut hiekoitettuja ja monoilla on huono kävellä. Mitäpä jos laittaa kävelyn ajaksi tavalliset kengät jalkaan, ja jättää ne muovipussissa vaikkapa puun juurelle piiloon hiihdon ajaksi?

Lue lisää: Tampereen liikuntapomolta ei heru ymmärrystä niille, jotka valittavat kävelymatkasta Kaupin parkkitalolta laduille: ”Urheiluväki on valitettavasti laiskimmasta päästä”

Muuten, samaan aikaan kun hiihtäjät pyörivät Kaupissa etsien parkkipaikkaa, on helmi-maaliskuussa ollut upeita, aurinkoisia ja tuulettomia kelejä Näsijärven ja Pyhäjärven jäillä, enkä ole siellä moneen hiihtäjään törmännyt edes viikonloppuina.

Seuraavaksi syyllistän häikäilemättömästi kuntosaleilla kävijöitä. Intohimoiset salitreenaajat pitävät treenejään pyhempänä kuin juutalaiset sapattia, ja sinne on päästävä ulko-oven viereen.

Some-postauksissa viljellään mottoja sisukkuudesta ja periksiantamattomuudesta, jotka saavat talvisodan veteraaninkin punastellen miettimään, että tulikohan tehtyä tarpeeksi. Mutta ei salilta voi pyöräillä kotiin kun tulee uudestaan hiki. Se energian määrä, oli sitten sähköä tai polttonestettä, mikä kuluu sen toista tuhatta kiloa painavan metallilaatikon (auton) liikkeelle saamiseen itseen verrattuna, on täysin absurdi. Ja vielä absurdimpaa on, että käytetään energiaa mennäkseen polttamaan kaloreita. Sen lisäksi pelkästään parkissa tyhjänpanttina seisoessaankin se vie keskiverto kylpyhuoneen verran tilaa.

Totuus on, että osa meistä tarvitsee päivittäin autoa syystä tai toisesta. On lasten kuskaamista harrastuksiin ynnä muuta. Ja kun auto on kerran liikkeelle laitettu, niin samalla reissullahan sinne salillekin voi kurvata. Ehkäpä pieni provosointi aiheesta on kuitenkin joskus paikallaan. Hieman kärjistäen voinee sanoa, että jos tervekroppaisella on varaa ajaa autolla itseään liikuttamaan, on silloin menettänyt oikeutensa valittaa polttoaineen hinnasta.

Juha-Miika Paavola

koulutettu hieroja, Tampere