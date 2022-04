Tampereen kaupungin katusuunnitelmat Kalevantien osalta ovat netissä kommentoitavissa. Olen vuosien varrella ymmärtänyt, että tilaajan eli Tampereen kaupungin vaatimuksesta katujärjestelyt yleensäkin pitää tehdä vain pyöräilyä suosivaksi ja ennen kaikkea autoilua vaikeuttavaksi. Tästä huolimatta ihmettelen, miten hautausmaan alueelta poistettaisiin Kalevantien katusuunnitelman johdosta laaditun kyselyn mukaan runsaasti parkkipaikkoja.

Törkeää on se, että kukkakioskin itäpuolelle ennen niin sanottua kappelin porttia jäisi vain kymmenkunta pysäköintipaikkaa ja että tilavaraus kaupunkipyörille tehtäisiin alueelta edellä mainitulla toimenpiteellä vapautuvilla autopaikoilla.

Pitää muistaa, että Kalevankankaan hautausmaa on ensisijaisesti hautausmaa eikä mikään turistikohde, jonne tullaan töllistelemään sinne haudattujen merkkihenkilöiden leposijoja.

Kyseiset parkkipaikat ovat tärkeitä hyvinkin herkässä tilanteessa hautajaisiin osallistuville omaisille. Tilaisuuksiin tullaan usein matkojenkin takaa, mukana on kukkalaitteita ja ikänsä tai muiden vuoksi liikuntarajoitteisia. Myöskin invapaikat on unohdettu pyöräilyhuumassa.

Kalevankankaan hautausmaa on Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän toimesta erittäin hyvin hoidettu, puistomainen alue, jossa on mukava vierailla ja muistella omaisiaan ja muita läheisiä ja sinne haudattuja ihmisiä. Myös me lukuisat omaiset osallistumme kyseisen alueen hoitoon. Tämä edellyttää kukkien ja muiden hoitotarvikkeiden tuomista haudoille. Mistä nämä jatkossa kannettaisiin?

Minne autot laitetaan pyhäinpäivänä ja jouluaattona, kun autoa joudutaan käyttämään ihan käytännön syistä ja parkkipaikat jo nyt ovat täpötäynnä.

Antti-Jussi Kuusisto

omaistensa ja läheistensä hautoja Kalevankankaalla hoitava, Tampere