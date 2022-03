Nykyään esimerkiksi koulumaailmassa näkee aivan liikaa haukkumista suoraan sekä selän takana. Olen nuori ja olen niin monet kerrat kuullut, kun omat kaveritkin alkavat puhumaan pahaa jotain ihmisestä, vaikka pelkästään ulkonäön perusteella.

Olen täysin pahan puhumista vastaan, vaikka olen itsekin sortunut siihen. Ongelmana on, että ihmiset ei välttämättä tajua, kuinka paljon sanat voivat sattua. Jotkut myös ajattelevat, että se on ok ja että he olisivat haukuttavien yläpuolella.

Kaikki varmasti ovat kuulleet jonkun haukkuvan jotain ihmistä. Sitä näkee lähes päivittäin kouluissa ja myös työpaikoilla. On surullista, miten normaali asia siitä on tullut viime vuosina.

Haukkuminen ei ole koskaan oikein, sillä se voi satuttaa todella pahasti henkisesti. Siitä seuraa tosi usein esimerkiksi mielenterveysongelmia. Pahan puhuminen selän takana on kuin selkään puukottamista, varsinkin jos se, josta on puhuttu pahaa, on haukkujan kaveri tai tuttu. Useimmiten pahasta puhuttava ei edes tiedä, että hänestä puhutaan selän takana.

Tähän ongelmaan voisi olla ratkaisuna se, että nuoret alkaisivat ajattelemaan omia sanojaan. Miltä sinusta tuntuisi, jos joku puhuisi selkäsi takana sinusta noin?

Yleensä sillä, joka puhuu pahaa selän takana, on myös itse huono olla. Voin sanoa sen varmuudella, sillä niin kuin jo sanoin olen itsekin tehnyt sitä. Se ei tuntunut oikeasti ikinä hyvältä, vaan menin vaan ryhmäpaineen mukana. Minulla oli myös itse huono olla.

Tiivistettynä minusta pahan puhuminen selän takana on aina väärin ja se pitäisi kitkeä pois. Jos et kerran voi sanoa asiaa suoraan päin naamaa, niin älä sano ollenkaan. Se ei ole kenestäkään kivaa. Minusta ongelman voisi ratkaista niin, että koulussa puhuttaisiin enemmän siitä tai niin, että nuoret alkaisivat keskenään puhumaan siitä.

Milla Jussila

9F Kanavan koulu, Lempäälä