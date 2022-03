Tekopohjavesihanke on yksi tutkituimmista hankkeista Suomessa, ja ympäristövaikutusten minimoiminen on ollut tutkimusten keskeinen kohde, kirjoittavat Atanas Aleksovski ja Esa Kanerva.

Vihreät vaikuttajat kirjoittivat (AL 24.3.) vastustavansa Tavasen tekopohjavesihanketta ja haluavat mieluummin toteuttaa kemikaalien käyttöön perustuvan, keskitetyn ja kustannuksiltaan kaksinkertaisen ratkaisun saneeraamalla Ruskon 50 vuotta vanhan vedenpuhdistuslaitoksen.

Vihreät ovat huolissaan Tavasen ”merkittävistä ympäristöriskeistä”, mutta eivät muista, että Korkein hallinto-oikeus on jo vuonna 2018 lainvoimaisella päätöksellään todennut, ettei tekopohjavesihankkeesta aiheudu merkittäviä vaikutuksia Natura-alueille Kangasalla. Aluehallintoviraston 2020 lupapäätöksessä on todettu, että tekopohjavesihankkeesta ei aiheudu merkittäviä Natura-vaikutuksia myöskään Pälkäneen alueella.

Tekopohjavesihanke on yksi tutkituimmista hankkeista Suomessa, ja ympäristövaikutusten minimoiminen on ollut tutkimusten keskeinen kohde. Tampereen kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen hiilijalanjälki on Tavaseen verrattuna seitsemänkertainen. Miksi vihreät kannattavat hiilijalanjäljen kasvattamista?

Vihreät vaikuttajat kirjoittivat virheellisesti, että ”Tavasen jatkamiselle ei ole enää perusteita nyt, kun hankkeen luvitus on katsottu suunnitellusti loppuun asti”. Asioiden vääristely ei ole hyvän tavan mukaista. Hallinto-oikeus antoi Tavaselle Kangasalan osalta myönteisen päätöksen joulukuussa 2021, mutta vastustajat hakivat valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jossa asia on nyt kesken. Pälkäneen alueen lupa on edelleen käsiteltävänä hallinto-oikeudessa, joka on luvannut antaa päätöksensä tänä vuonna.

Vihreät vaikuttajat antavat väärän mielikuvan Tavasen osakaskunnista kirjoittamalla, että ”viimeisinä vuosina osakaskunnista on neljä irtautunut”. Ainoastaan Valkeakosken kaupunki on irtautunut. Osakaskuntien lukumäärä väheni, kun Kangasala ja Sahalahti yhdistyivät Kangasalan kaupungiksi ja kun Kylmäkoski, Toijala ja Viiala yhdistyivät Akaan kaupungiksi. Etelä-Pirkanmaalla toivotaan tekopohjavesihankkeen nopeaa toteutumista.

Tekopohjaveden valmistus on edullisin tapa järjestää hyvälaatuinen, toimintavarma ja ympäristövaikutuksiltaan vähäinen vedenhankinta: Tekopohjaveden tuotanto on hajautettu kolmelle eri alueelle. Harjussa on kriisitilanteita ajatellen vesivarasto samaan tapaan kuin vesitorneissa. Vesi on paremmin suojassa ilmaperäisiltä saasteilta harjun sisällä. Järvestä otettavan raakaveden pumppaus voidaan tilapäisesti pysäyttää ilman vedenjakelun keskeyttämistä, mikäli epäillään raakaveden saastumista esimerkiksi radioaktiivisen laskeuman takia. Vesi puhdistuu harjussa ilman saostuskemikaalia, jonka hankkimisen varmistaminen on merkittävä riski kriisiaikana.

Juuri näinä kansainvälisen epävarmuuden aikoina päättäjien ja vedenkäyttäjien tulisi osata arvostaa tekopohjavesilaitoksen toimintavarmuutta.

Atanas Aleksovski

kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu (sd.), Tampere

Esa Kanerva

Tavase Oy, entinen pitkäaikainen hallituksen jäsen (sd.)