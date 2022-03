Riippuvuus Venäjän fossiilisesta energiasta on katkaistava, kirjoittavat vihreiden Jaakko Stenhäll ja Iiris Suomela.

Venäjän raju hyökkäyssota Ukrainassa on osoittanut energiariippuvuuden vaarat synkimmällä mahdollisella tavalla. Suomi on osana EU:ta asettanut voimakkaita pakotteita Venäjälle, mikä on samalla nostanut esiin kysymyksen siitä, miten käy, jos Venäjä katkaisee vastavuoroisesti energiavirrat Eurooppaan.

Lähes kaikki Suomeen tuodusta raakaöljystä ja maakaasusta tulee Venäjältä. Kaiken kaikkiaan yli puolet Suomen tuontienergiasta tulee Venäjältä.

Niin kauan kuin olemme riippuvaisia venäläisestä energiasta, olemme myös haavoittuvia. Samalla energiakauppa Venäjän kanssa rahoittaa Putinin sotakoneistoa. Suomi ei voi olla riippuvainen valtiosta, joka ei piittaa muiden valtioiden suvereniteetista saati ihmisoikeuksista. Tämä kohtalonyhteys on syytä katkaista.

Toimivin tapa vähentää energiariippuvuutta onkin panostaa uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja kestävään liikenteeseen.

Lue lisää: Riittääkö Pirkanmaalla valoa ja lämpöä, jos vastapakotteet iskevät ja Venäjä vääntää hanat kiinni? Näin kriisiin ovat varautuneet energiantuottajat

Fossiilisista energioista luopuminen vahvistaa Suomen turvallisuutta useammalla tavalla. Uusiutuvat ovat paikallista energiaa, jolloin omavaraisuutemme lisääntyy. Se on myös hajautettua energiantuotantoa, jolloin energiansaanti ei ole riippuvaista yhdestä tai muutamasta tuotantolaitoksesta.

Onneksi esimerkiksi Tampereella Sähkölaitoksen tekemä energiakäänne ja investoinnit mahdollistavat irtautumisen tuontienergiasta, samalla kun ilmastopäästöt saadaan työnnettyä laskuun. Samanlaista nopeaa vihreää siirtymää tarvitaan myös erityisesti kaupunkiseutujen liikenteessä, jossa riippuvuutta fossiilisista polttoaineista voidaan vähentää siirtymällä pyöräilyyn, joukkoliikenteeseen ja sähköautojen hyödyntämiseen. Näihin tuleekin nyt nopeasti panostaa myös meillä Tampereella.

Fossiilisten polttoaineiden kiihdyttämällä ilmastokriisillä on myös monia kerrannaisvaikutuksia. Se tekee muun muassa maanviljelyn satovuosista arvaamattomia. Näin ollen ilmastokriisin torjunta ja siihen sopeutuminen parantavat myös Suomen ruokaturvaa. Tätäkin olemme viime viikkoina joutuneet arvioimaan uudestaan.

Venäläisestä energiasta irtaantuminen onkin paitsi kysymys Suomen turvallisuudesta, se on myös painava tukitoimi Ukrainalle. Venäjän viennistä yli 60 prosenttia tulee energiasta. Venäjän energiakaupasta irtaantuminen ei ole ilmaista EU-maille, mutta ehdottomasti kovimman hinnan siitä maksaisi Putin.

Hyvä on muistaa sekin, että kovimman inhimillisen hinnan Venäjän taloudellisesta tukemisesta maksavat juuri nyt ukrainalaiset.

Moni EU-maa on vielä Suomea riippuvaisempi venäläisestä energiasta. Venäläisestä energiasta luopuminen onkin koko Euroopan unionin yhteinen hanke. Päävastuu on toistaiseksi kansallisilla ja yksityisillä toimijoilla. Vaadittu siirtymä on kuitenkin hyvin nopea, joten jos se ei onnistu muutoin, EU:n on syytä ottaa yhä selkeämpi rooli muutoksen vauhdittajana.

Venäjän rajanaapurina on Suomen etu, että EU:n linja on vahva ja yhtenäinen – niin kriisin aikana kuin sen jälkeen. Yhteinen tie fossiilisista energioista vapaaseen tulevaisuuteen on helpompi kulkea yhdessä kuin erikseen.

Iiris Suomela

kansanedustaja, vihreiden puheenjohtajan sijainen

Jaakko Stenhäll

kaupunginvaltuutettu, Tampereen vihreän valtuustoryhmän ryhmäpuheenjohtaja