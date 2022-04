Olisi Suomen etu, jos Irlanti kehittäisi asevoimiaan, kirjoittaa tutkija Arto Väisänen.

Mikä on noin 5 miljoonan ihmisen kansa EU:ssa, joka on virallisesti ”sotilaallisesti liittoutumaton”, jolla on pitkä historia YK:n rauhanturvaamisessa ja jonka ulko- ja puolustuspolitiikka on myllerryksen tilassa?

Tämä kuvaa Irlantia, joka on historiallisesti ollut Suomelle läheinen EU:ssa ja laajemmin Euroopassa käytävissä poliittisissa keskusteluissa. Maiden puolustus – ja turvallisuuspolitiikat lähtivät kuitenkin eri suuntiin viimeistään 2014 Krimin valtauksen jälkeen. Eriävä kehitys on nyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan nähtävästi saavuttamassa uuden tiehaaran. Irlannissa kehitys tulee joko lähentymään muuta Eurooppaa tai kuilu muihin levenee entisestään.

Helmikuussa julkaistu raportti Irlannin asevoimien toimintavalmiudesta arvioi, että maan asevoimat eivät nykyisellään pysty takaamaan Irlannin alueellista koskemattomuutta. Raportin takana ollut asiantuntijatyöryhmä tekee lukuisia parannusehdotuksia, jotka kuitenkin vaativat puolustusmenojen kasvattamista, mikä on monen mutkan takana.

Isoin ongelma puolustusbudjetin nostamiseen on suomalaisesta näkökulmasta erikoinen: sekä kansan että päätöksentekijöiden parissa vallitseva välinpitämättömyys kaikkea kansalliseen puolustukseen liittyvää kohtaan. Alueellisen koskemattomuuden ylläpitäminen on pitkään nähty turhimpana osana asevoimien tehtävää. Tämä yhdessä ulkoisten uhkakuvien puuttumisen kanssa on johtanut siihen, että puolustusbudjetin kasvattaminen nähdään lähinnä kulueränä eikä niinkään itseisarvona, kuten Suomessa.

Viimevuotiset tapahtumat, erityisesti viime kevään kyberhyökkäys kansallista sairaanhoitosysteemiä vastaan ja Venäjän laivaston tarkoitus pitää sotaharjoitus viime syksynä Irlannin talousvesillä, ovat osaltaan ravistaneet irlantilaiset hereille. Vaikka Venäjän laivaston harjoitukset siirrettiin Irlannin kalastajien ja diplomaattisten protestien jälkeen pois aluevesiltä, Venäjän päätös pitää harjoitukset juuri Irlannin aluevesillä alleviivasivat maan avoimuutta häirinnälle tai hyökkäykselle.

Vaikka Irlantiin ei nähdä kohdistuvan suoria sotilaallisia uhkia, sen alueita ja infrastruktuuria voidaan käyttää hyökkäysalustana EU:ta vastaan. Esimerkiksi Irlannin viranomaiset arvioivat vuonna 2019 että noin 30 prosenttia koko EU:n datasta kulkee maan kautta ja merkittävät datansiirtokaapelit kulkevat Irlannin alueiden läpi. Näiden lisäksi Irlannin alueet ovat strategisesti merkittäviä Arktisen alueen puolustamisen kannalta. Irlanti on pitkään ollut riippuvainen Britanniasta puolustuksen suhteen, joten Brexitin jälkeen Irlanti on uudessa tilanteessa.

Suomelle Irlannin tilanteella on monia vaikutuksia. Irlanti on ollut varovainen, jopa kriittinen, EU:n sotilaallisen puolustuksen suhteen. Irlannin asevoimien kehittäminen ja aktiivisempi puolustuspolitiikka helpottaisi Suomelle tärkeiden EU:n puolustuspolitiikan rakenteiden kehittämistä. Aktiivisuus ja syvempi osallistuminen EU-tasolla on jatkossa kuitenkin epätodennäköistä Irlannin sisäpoliittisen vastustuksen vuoksi. Irlannin hallitus koostuu EU-myönteisistä puolueista, joista suurimmat kannattavat asevoimien kehittämistä ja puolustusbudjetin kasvatusta. Vastaavasti suosittu pääoppositiopuolue, on ollut kriittisempi EU:n puolustushankkeita kohden.

Oppositiopuolueen pelko ja epäselvyys kansan mielipiteestä on johtanut hallituksen pääasiassa hiljaisesti hyväksymään EU:n puolustuksen kehittämisen, mutta samalla pitäen Irlannin osallistumisen hankkeisiin minimaalisena. Irlanti ei tule todennäköisesti estämään EU:n puolustuspolitiikan syventämistä, etenkään EU-jäsenmaiden vahvan Brexit-tuen jälkeen.

Suomi ja Irlanti ovat historiallisesti olleet muissa EU:ssa käytävässä poliittisessa keskusteluissa, kuten talous- ja kauppapolitiikassa, hyvin lähellä toisiaan. Molemmilla on myös ollut halu pitää toimivat välit Britanniaan, etenkin turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Suomella on myös sotilas ja siviilipuolella Irlannin tarvitsemaa osaamista, etenkin kyber- ja hybridisodankäynnin saralla, avaten mahdollisuuksia Suomen osaamisen viennille ja näin ollen on myös EU:n Suomen etu, että Irlanti kehittäisi asevoimiaan.

Arto Väisänen

tutkija, Tampereen yliopisto