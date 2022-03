Käteinen raha on monille tärkeä maksuväline – ihmisillä tulee olla vapaus valita maksutapansa

Käteisen rahan saatavuuteen on ottanut kantaa Eläkeliiton Tampereen yhdistys.

Käteisen rahan saatavuus on vähentynyt Suomessa dramaattisesti, vaikka käteinen on eniten käytetty maksuväline euroalueella ja tärkeä palvelu myös Suomessa tuhansille ikääntyneille. Käteisen rahan saatavuutta heikentää pankkikonttoriverkon karsiminen ja henkilökohtaisen pankkipalvelun alasajo, joka on johtanut siihen, että monet iäkkäät kansalaiset kohtaavat yhä suurempia pankkiasioinnin esteitä.

Yhdistys muistuttaa, että käteinen on hyväksytty maksutapa kaikkialla euroalueella. Ihmisillä tulee olla jatkossakin vapaus valita maksutapansa. Suomen Pankin mukaan ainakin kansalaisten päivittäisen hyvinvoinnin kannalta tärkeät palvelut, ennen muuta elintarvikkeiden, lääkkeiden ja polttoaineen hankinta, on voitava tehdä käteistä käyttäen. Nämä palvelut on myös huoltovarmuuden kannalta luokiteltu kriittisiksi palveluiksi.

Osa kansalaisista on joutunut käteisen rahan saatavuuden ongelmien vuoksi kohtuuttomiin tilanteisiin. Kehitys on osa digitalisaatiota, johon vuoropuhelun sijasta pakotetaan vastoin eurojärjestelmän ja Suomen Pankin linjauksia.

¨Käteinen on laillinen maksuväline. Pankeilla on yhteiskunnallinen vastuu käteispalvelujen tarjoajina. Se tarkoittaa, että niiden on mahdollistettava kaikille kansalaisille ilmaiset tai ainakin kohtuuhintaiset käteisnostot ja taattava riittävät käteispalvelut. Näin ovat linjanneet sekä eurojärjestelmä sekä Suomen Pankki.¨

Eläkeliiton Tampereen yhdistys muistuttaa, että samalla kun digitaaliset maksutavat ovat helpottaneet monien arkea, on tämä sähköisen asioinnin digiloikka syrjäyttänyt osan iäkkäistä kansalaisista.

Sähköiseen asiointiin tottumattomien ryhmien sekä iäkkäiden ihmisten pankkiasiointi on jäänyt aiempaa heikommin saavutettavaksi ja se on heille keskimääräistä kalliimpaa. Niin kauan kuin kuluttajat tarvitsevat ja haluavat käyttää käteistä, sen pitää olla mahdollista ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Eläkeliiton Tampereen yhdistys otti kevätkokouksessaan kantaa käteisen rahan saatavuuteen Suomessa.

Liisa Flinck-Vasama

puheenjohtaja, Eläkeliitto Tampereen yhdistys