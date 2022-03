Kiinteistön purku ja uuden talon rakentaminen ovat taloudellisesti, toiminnallisesti ja sosiaalisesti paras vaihtoehto, kirjoittavat Petri Mäkelä ja Kristian Unkuri.

Jarmo Hukka kirjoitti mielipidekirjoituksen (AL 20.3.) Tampereen kaupungin ja Tampereen seudun nuorisoasunnot (Tasna) ry:n toiminnasta liittyen Salhojankatu 5 kiinteistöön, kritisoiden etenkin päätöstä purkaa talo.

Tasna ry on toiminut vuodesta 1989 lähtien vastuullisena vuokranantajana, jonka keskeinen tehtävä on taata sen toiminta-alueella asuville nuorille laadukkaita ja kohtuuhintaisia nuorisoasuntoja, joissa heillä on hyvä asua ja elää. Tasna ry:n omistamalla Kiinteistö Oy Kullervolla on Salhojankatu 5:ssa tällä hetkellä 15 vuokra-asuntoa, jotka on tarkoitettu alle 30-vuotiaille nuorille.

Vuonna 1990 valmistuneen Salhojankatu 5:n asunnot ovat vanhanaikaisia soluasuntoja, jotka eivät valitettavasti enää vastaa nykypäivän nuorten asumistarpeita. Asuntojen muuntaminen yksiöiksi tai talon laajentaminen eivät pitkällisten ja perusteellisten selvitysten myötä osoittautuneet mahdollisiksi, jolloin mittavan peruskorjauksen sijaan, joka talon ikä ja rakennusaikaiset ratkaisut huomioiden vääjäämättä olisi lähivuosina edessä, kiinteistön purku ja uuden talon rakentaminen muodostui taloudellisesti, toiminnallisesti ja sosiaalisesti parhaaksi vaihtoehdoksi.

Uudisrakennus on lähtökohtaisesti tarkoitus toteuttaa ARA:n pitkällä korkotukimallilla, jolloin se tulee omistajasta riippumatta palvelemaan käyttötarkoitustaan useita vuosikymmeniä.

Käyttämällä aiempaa tehokkaammin tontin antamia mahdollisuuksia, pääsemme tarjoamaan hyvällä sijainnilla olevaa, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista yhä useammalle kiireellisessä asunnontarpeessa olevalle nuorelle.

Asunnot tulevat vastaamaan nuorten arjen tarpeisiin huomattavasti nykyistä paremmin ja samalla voidaan myös rakentaa mm. yhteisöllisyyttä paremmin tukevia yhteistiloja. Lisäksi uusi talo tulee sopimaan paremmin katukuvaan ja olemaan merkittävästi edeltäjäänsä energia- ja ympäristöystävällisempi.

Petri Mäkelä

hallituksen puheenjohtaja, Kiinteistö Oy Kullervo

Kristian Unkuri

hallituksen puheenjohtaja, Tampereen seudun nuorisoasunnot ry