Tampereesta kehitettävä sosiaalisesti kestävien tapahtumien esimerkkikaupunki, kirjoittaa valtuutettu Minna Minkkinen.

Tampere on tapahtumakaupunki. Tampere on kompakti ja loistava tapahtumien järjestämisen kaupunki. Olen itse ollut tapahtuman järjestäjänä ja voin antaa kaupungin kanssa tehtävälle yhteistyölle 12 pistettä ja papukaijamerkin. Visit Tampere on mahtavasti ottanut osaksi toimintaa ekologisen vastuullisuuden. Jääkiekon MM-kisojen myötä pääsemme näyttämään, että meiltä onnistuu myös suurtapahtumat.

Kaiken kokoiset ja sisällölliset tapahtumat tuovat alueelle työpaikkoja, vetovoimaa ja elämää.

Lue lisää: Näin jääkiekon MM-kisat tulevat näkymään Tampereen katukuvassa – Kisavalmistelut alkavat Nokia-areenassa jo toukokuun alussa, jolloin voidaan vielä pelata liigafinaaleja

Mitä suurempi tapahtuma, sitä suuremmat ovat myös tapahtumien negatiiviset vaikutukset. Näitä vaikutuksia on tutkittu maailmalla, mutta vähemmän Suomessa. Tiedetään, että maailmalla megatapahtumat lisäävät päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja, lisäävät ihmiskauppaa, lähisuhdeväkivaltaa ja muita negatiivisia ilmiöitä. Nämä samat ilmiöt näkyvät takuulla myös meillä.

Tampereen tulee tapahtumakaupunkina kehittää myös sosiaalisesti vastuullista tapahtumatoimintaa ja tehdä tästä osan vastuullista tapahtumatoimintaansa.

Lue lisää: Tampere järjestää kansanjuhlan jääkiekon MM-kisojen alla – Tämä tapahtumasta kerrotaan: ”Ajatus on, että nyt tehdään kaikkien aikojen kisoja”

Tampereen tulee yhdessä tapahtumajärjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa selvittää, mitkä sosiaalisen vastuullisuuden haasteet näkyvät Tampereella järjestettävissä tapahtumissa, ja tehdä suunnitelma siitä, kuinka ongelmia voitaisiin ehkäistä ja torjua yhdessä. Parhaiten tässä onnistutaan yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa sillä eri tapahtumilla on erilaisia sosiaalisia vaikutuksia. Tästä tein viime valtuuston kokouksessa myös valtuustoaloitteen, toivottavasti Tampereella on kunnianhimoa myös tällä osa-alueella.

Minna Minkkinen

kaupunginvaltuutettu (vas.), Tampere