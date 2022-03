Viittomakieli on vieras kieli kuuleville. Kuulevat eivät opi viittomakieltä, koska koulussa ei ole viittomakielenopetusta. He oppivat englantia, ruotsia ja saksaa. Sen takia viranomaiset eivät hyväksy viittomakieltä, koska eivät hyväksy kuuroja. Viittomakielto voi johtaa turvattomuutta, ahdistusta ja masennusta. Stressi ei ole hyväksi terveydelle.

On ymmärrettävä ja hyväksyttävä, että kuuron äidinkieli on viittomakieli. On oikeus viittomakieleen. Viittomakieli on kielitaito. Viittomakielen hyväksi on tärkeä tapa tunneälyä. Antakaa kuuroille lapsille viittomakieli! Ei saa kieltää ja syrjiä missään tapauksessa. Viittomakieli on avain menestykseen. Antakaa kuuroja olla ihmisiä. Jokaisella on oikeus ihmisarvoon ja hyvään elämänlaatuun.

Anna Kiiski

Tampere