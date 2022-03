On maanantaiaamu aikuissosiaalityön toimistossa. Katseemme kohtaavat kasvomaskien takaa. Toivotamme hyvät huomenet huoneessa, jossa on pöytä ja kaksi tuolia. Asiakas pyytää apua päästäkseen katkolle. Puhumme asiakkaan tukiverkostosta ja voimavaroista. Kaksi vuotta koronaa on verottanut meidän kaikkien voimavaroja.

Laadimme taulukon asiakkaan tuloista ja menoista, joka on tuttu työväline sosiaalityössä, mutta osa myös minun arkipäivääni. Jatkamme budjetoinnin jälkeen yleisen asumistuen hakemiseen Kelasta. Sekin on minulle tuttua, sillä ilman asumistukea en saisi vuokraani maksettua.

Tapaamisen päätämme siihen, kun pohdimme, millä asiakas saisi loppukuun rahat riittämään.

Mielessäni pyörii jo lista tekemättömistä töistä, joiden määrä on viimeisten kuukausien aikana vain kasvanut, ja tunnen ahdistuksen nousevan. Pysyn kuitenkin rauhallisena ja ohjaan asiakasta hakemaan tarvittaessa täydentävää toimeentulotukea ruokaan sekä annan mukaan listan ruokajakopaikoista. Asiakas kiittää avusta ja sovimme uuden tapaamisen kahden viikon päähän.

Ammattitaitoisista työntekijöistä on pula sosiaalialalla. Työntekijät hakevat muihin töihin ja uusia on vaikea saada rekrytoitua erityisesti lyhyisiin, määräaikaisiin työsuhteisin.

Nykyinen palkka ei vastaa koulutusta, osaamista eikä työn vaativuutta. Kuntasektorin työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 28.2. Kunta-alan palkansaajien ammattiliitot Juko, JHL ja Jyty ovat antaneet lakkovaroitukset nyt kuuteen kaupunkiin, Tampere on yksi näistä.

Kuntatyönantajan edustaja on sanonut kunta-alan työntekijöiden vaatimuksista: "Vaaditut palkankorotukset ovat niin suuria, ettei Suomella ja suomalaisilla veronmaksajilla ole niihin varaa ilman, että hyvinvointiyhteiskunta vaarantuu."

Me kysymme: ”Onko suomalaisella yhteiskunnalla varaa menettää enää yhtäkään sosiaalialan ammattilaista, jotka omalla työllään varmistavat myös yhteiskuntarauhan säilymisen?”

Hannakaisa Hänninen

sosiaaliohjaaja (sosionomi AMK)

Joonas Kiviranta

sosiaaliohjaaja (sosionomi AMK)

Elisa Ranta

sosiaaliohjaaja (sosionomi AMK)