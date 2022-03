Lasten ja nuorten hyvinvointi on kärsinyt korona-aikana, toteavat kuutoskaupunkien sivistystoimenjohtajat kannanotossaan koronan vaikutusten hoitamisesta.

Koronaepidemian aiheuttama lasten ja nuorten hyvinvointivaje on jäänyt liian vähälle huomiolle – toistetaanko Suomessa 1990-luvun laman virheet?

Koronaepidemian alkamisesta on nyt reilu kaksi vuotta. Aluksi tuntemattomasta taudista on opittu matkan varrella paljon. Kriisin hoidossa on keskitytty terveysnäkökulmiin, mutta kovin vähän on ollut puhetta lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja oppimisesta epidemian aikana puhumattakaan siitä, että keskustelua olisi käyty, kuinka kauan ja millaista tukea lapset ja nuoret tarvitsevat hyvinvointiin ja oppimisvajeen korjaamiseen.

Kun epidemia alkoi keväällä 2020 Suomessa siirryttiin ennätysnopeasti etäopiskeluun. Kansainvälisestikin arvostettu koululaitoksemme näytti voimansa ja osaamisensa tehdessään etäopetusjärjestelyt käytännössä yhden päivän ja muutaman yön aikana. Epidemiasta tiedettiin vielä kovin vähän, joten oli syytä ottaa voimakkaat keinot käyttöön. Mutta kun taudin kulusta opittiin enemmän ja lasten ja nuorten hyvinvointia alettiin tutkia etäopetuksen aikana, todettiin, että etäopetus on todella raju rajoitus, joka lisää henkistä pahoinvointia ja oppimisen eriarvoistumista.

Samalla etäopetus toi esiin sen, että koulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset eivät ole olemassa vain oppimista ja opettamista varten, vaan ne ovat äärimmäisen tärkeitä yhteisöjä yhteiskunnan täysipainoiseksi jäseneksi kasvamisessa. Koulut luovat hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, opettavat sosiaalisia taitoja ja ovat sujuvan arjen perusta.

Kuitenkin keväällä 2021 yläkoululaiset siirrettiin etä- ja vuorotteluopetukseen vielä kahdeksi kuukaudeksi suurimmissa kaupungeissa. Toisen asteen opiskelijoita pidettiin etäopetuksessa keväällä 2021 jopa neljä kuukautta. Tällä päätöksellä ei ollut yksimielistä kannatusta tartuntatautiasiantuntijoiden piirissä. Se vaikeutti nuorten opiskelua ja lisäsi mittavassa määrin nuorten yksinäisyyttä ja näköalattomuutta.

Useat mielen hyvinvoinnin mittarit ovat heikentyneet rajusti koronapandemian aikana, vaikkakin taso oli jo ennen pandemiaa huolestuttava.

Kuuden suurimman kaupunkien yläkoululaisista 16 prosenttia koki itsensä usein tai jatkuvasti yksinäiseksi vuoden 2021 Kouluterveyskyselyssä. Joka viides nuori koki kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Keväällä 2021 Helsingin kaupungin lukioissa opiskelevista opiskelijoista jopa 55 prosenttia oli edellisen kahden viikon aikana tuntenut toivottomuutta ja alakuloisuutta lähes joka päivä tai useana päivänä. Ennen koronapandemiaa vuonna 2019 osuus oli 18 prosenttia.

Yksinäisyyden ja mielen pahoinvoinnin lisäksi ovat heikentyneet lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset. Vuonna 2021 kouluterveyskyselyssä vain 39 prosenttia suurten kaupunkien yläkoulujen oppilaista koki olevansa tärkeä osa kouluyhteisöään.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ei ole käyty avointa keskustelua eikä osoitettu toimenpiteitä, joita tarvitaan vielä usean vuoden ajan hyvinvointivajeen korjaamiseksi myös silloin, kun nuoret jo siirtyvät jatko-opintoihin tai työelämään. Vuodeksi kerrallaan päätettävät kuntien koronarahat eivät ole riittävän pitkäjänteinen keino.

Ilmapiiri on lapsille ja nuorille sekava ja tulevaisuuden näköalat sumeat. He tarvitsevat tukea, jotta luottamus yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen korjaantuu. Euroopassa käynnissä oleva Ukrainan sota lisää entisestään epävarmuutta, ahdistusta ja mielen kuormittumista.

Keskeistä on varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa tehtävän perustyön tukeminen ja vahvistaminen. Lisäksi tarvitaan konkreettisia muutoksia.

Hallituksen esitys opetus- ja kulttuurialan rahoituslain muutoksesta liittyen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin on kannatettava. Näkemyksemme mukaan muutos edistää lapsen oikeuksien ja myös sivistyksellisten oikeuksien tasa-arvoa tukemalla heikommassa asemassa olevien lasten oppimista ja hyvinvointia sekä siirtymissä jatko-opintoihin.

Edessämme on pitkä työ, joka vaatii moniammatillista työtä ja koko yhteiskunnan osallistumista tähän työhön niin perheiltä, meiltä opetuksen järjestäjiltä kuin myös päättäjiltä. On tärkeää, että myös media tuo tätä näkökulmaa esiin. Edellä mainitut seikat ovat huomioitava myös seuraavassa hallitusohjelmassa.

Meillä ei ole varaa toistaa 1990-luvun alun laman virheitä. Ikäluokat pienenevät. Tämän päivän lapset ja nuoret rakentavat yhteiskuntaa ja ratkovat maailman murheita sitten, kun meistä nyt keski-ikäisistä ei enää siihen ole. Annetaan heille siihen parhaat mahdolliset lähtökohdat pitkäjänteisellä tuella ja avulla.

Satu Järvenkallas

toimialajohtaja, kasvatus ja koulutus, Helsinki

Harri Rinta-aho

kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, Espoo

Lauri Savisaari

sivistyspalvelujen johtaja, Tampere

Katri Kalske

apulaiskaupunginjohtaja, Vantaa

Mika Penttilä

sivistys- ja kulttuurijohtaja, Oulu

Timo Jalonen

kasvatus- ja opetusjohtaja, Turku