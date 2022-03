Pääkirjoituksessa Aamulehdessä (AL 15.3.) ehdotetaan otsikossa, että Ukrainalaisille kannattaisi tarjota koronarokotuksia. Otsikko on sikäli harhaanjohtava, että Tampereelle hätämajoitukseen saapuneilla on alusta asti ollut mahdollisuus saada koronarokote.

Hätämajoitukseen saapuvilta kysytään heti aluksi koronatestin tai -rokotusten tilanne. Jos tuoretta testiä tai rokotussuojaa ei ole, heille järjestetään koronatestaus vuorokauden sisällä. Tulokseen asti he ovat karanteenissa. Jos tulos on positiivinen, asiakas ohjataan koronaeristykseen. Näin toimitaan, jotta tautiryppäitä voitaisiin välttää. Rokotustodistuksen esittämisen tai negatiivisen koronatestin jälkeen tulijat ohjataan rekisteröitymään tilapäisen suojelun tai turvapaikan hakijaksi.

Hätämajoituksessa ja vastaanottokeskuksessa voidaan antaa koronarokotteita paikan päällä. Niitä tarjotaan kaikille, jotka kuuluvat rokotusohjelman piiriin tai joiden rokotusohjelma on kesken.

Myös muita terveyspalveluita on tarjolla heti hätämajoituksessa ja esimerkiksi raskaana oleville ja lapsille on tarjolla neuvolapalvelut. Henkistä tukea on saatavilla omalla kotikielellä.

Biometrisellä passilla maahan saapuvat ukrainalaiset voivat oleskella Suomessa kolmen kuukauden ajan vapaasti rekisteröitymättä mihinkään. Tampereella on tiettävästi myös Ukrainan sotaa paenneita, jotka eivät ole rekisteröityneet ja asuvat itsenäisesti esimerkiksi ystävien, sukulaisten tai tuttavien luona. Heidän määrästään tai rokotustilanteestaan kaupungilla ei ole tarkkaa tietoa. Myös he saavat halutessaan koronarokotteen terveysasemalta tai Hatanpään rokotusyksiköstä.

Maritta Närhi

palvelujohtaja, Tampereen kaupunki

Kati Myllymäki

ylilääkäri, Tampereen kaupunki