Lastensuojelun ammattilaisilla myönteisiä kokemuksia luontolähtöisyydestä, kirjoittavat Taina Lilja ja Anja Yli-Viikari Lukesta.

Suomalainen lastensuojelu painii ennen näkemättömien haasteiden keskellä. Mielenterveyden ongelmat koskettavat noin 20–25 prosenttia koululaisista ja nuorista aikuisista. Neuropsykiatrinen häiriö on osa yli 100 000 suomalaisperheen elämää. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja lääkinnällisen hoidon tarve kasvaa.

Lastensuojelussa ollaan tilanteessa, jossa suurin osa kustannuksista tulee kodin ulkopuolelle sijoituksista. Korona on entisestään lisännyt avun tarvetta.

Nykyinen keinovalikoima on monilta osin osoittautunut riittämättömäksi. Järjestelmän suurimmat aukot saattavat olla ratkaisukeskeisissä asiakkaan voimavaroja ja vahvuuksia kokonaisvaltaisesti vahvistavien menetelmien tarjonnassa, samoin kuin varhaisen tuen toimissa.

Green Care (GC) on 2000-luvulla esitelty kattokäsite luontolähtöisistä menetelmistä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Käytössä olevia menetelmiä ovat muun muassa ratsastusterapia, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, seikkailukasvatus ja puutarhaterapia. Eläinavusteisuutta on hyödynnetty pitkään fysio- ja toimintaterapiassa. Käytöstä on lupaavia tuloksia myös psyykkisessä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa.

Luontoon kuntoutusympäristönä liittyy erityisesti stressiä ja psyykkistä kuormitusta vähentäviä elementtejä. Esimerkiksi väljyys mahdollistaa lapsen luontaisen fyysisen aktiivisuuden ja vähentää turhien sääntöjen ja rajoitteiden tarvetta. Luonnon rauhoittavien vaikutusten siirtymisestä lastensuojelun asiakkaiden arkeen on ammattilaisilla paljon kannustavia kokemuksia.

Toiminnallisuus, osallisuus ja kokemuksellisuus ovat niin ikään vahvasti mukana näissä palveluissa. Sosiaalisesti kannustavassa ja onnistumisia tarjoavassa ympäristössä lasten ja nuorten vahvuudet, jotka ongelmatilanteissa usein unohtuvat, pääsevät jälleen esille. Omien vahvuuksien tunnistamisesta kasvaa luottamus itseen sekä omaan selviytymiseen.

Luontoa ja eläimiä tarvittaisiin nykyisen järjestelmän tueksi erityisesti silloin, kun pelkkään puheeseen perustuva lähestymistapa on lapselle tai perheelle liian painostava. Hevostalleilla vuorovaikutus on sekä sanallista että kehollista.

Yhteinen tallitoiminta edistää myös sosiaalisten suhteiden syntymistä, joka yksinäisyydestä kärsiville lapsille ja nuorille on ensiarvoisen tärkeää. Nuotio voi puolestaan olla lastensuojelun haastavassa perhetapaamisessa huomattavasti toimivampi paikka kuin toimistotilojen sohvanurkkaus.

Monista eduista huolimatta asiakkaiden haasteena on edelleen luontolähtöisten palveluiden heikko saatavuus. Alan valtakunnallinen järjestö, Green Care Finland ry, esittää parhaillaan luontolähtöisten menetelmien käytön merkittävää laajentamista.

Tämän kautta voitaisiin monipuolistaa nykyistä palvelutarjontaa sekä tarjota alan työntekijöille mielekkäitä työympäristöjä, joissa asiakkaiden vahvuudet saadaan hyvin esille.

Taina Lilja

Anja Yli-Viikari

Kirjoittajat työskentelevät Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijoina Jokioisilla.