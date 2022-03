Ei se ole keneltäkään pois, jos pieni piiri yrittää pelastaa jotain siitä lajirikkaudesta, jonka keskellä olemme saaneet elää.

Joukossamme elää ihmisiä, jotka joko itsekkäistä syistä tai pienen lähipiirin etujen vuoksi väheksyvät, kieltävätkin ihmisen osallisuuden ilmastonmuutokseen. Lisäksi luokittelen samaan laumaan sen sankan pinnallisuuden usvaan kadonneen joukon, jota ei yksinkertaisesti kiinnosta jälkipolvien olosuhteet.

Tämä itsekkyyden tai piittaamattomuuden kuplassa elelevä katras ilmeisestikään ei ole jalkautunut hienosta katumaasturistaan tai typerryttävän viihteen maailmasta menneiden vuosikymmenien aikana havainnoimaan ja kokemaan sitä radikaalia muutosta, jonka koko maailmassa olemme aluille saattaneet. Todellakin elävät he teräksenlujan pumpulipehmusteisen kuplan sisällä kognitiivisine dissonansseineen, joka tarkoittaa keskenään yhteensopimattomien vakaumusten ja käsitysten aiheuttamaa psykologista ristiriitaa.

No olkaa, eläkää ”todellisuudessanne”. Sitä minä vain en voi ymmärtää, miksi te hyökkäätte niitä valveutuneita vastaan, jotka yrittävät viivästyttää lukemattomien sukupuuttoon jo tuomittujen lajien katoamista ja myös meille ihmisille välttämätöntä ilmaston lämpenemistä pisteeseen, jossa ihmiskunta ajautuu viljelykelvottomien maiden ja vesipulan vuoksi pakolaistulviin ja sotiin – kaaokseen.

Mikä teille riittää, oi sanokaa hintanne, niin ostamme teidät ulos järjestelmästämme, päättävistä elimistä.

Oletetaanpa kieltäjien olevan oikeassa. että koko ilmastonmuutos ja lajikato on huijausta, yhtä salaliittoa. Sittenkin kysyn jo esittämäni kysymyksen, miksi hyökkäätte sitä joukkoa vastaan, joka siinä ohessa sen yrittäessään pelastaa elonkehän kokonaisuudessaan, pyrkii se myös syventämään itse ihmistä, kasvattamaan meitä ulos sairaasta kulutukseen ja pinnallisuuteen täysin fokusoituneesta elämäntavastamme?

Luuletko sinä, että lapsenlapsesi tulevat sinua kiittelemään hienosta perinnöstä, jonka kivijalkaa huuhtovat aiheuttamasi tulvavedet; kuvitteletko, että mahdolliset sinun jälkeisesi sukupolvet siunaavat mahtavia ympäristön unohtaneita taloudellisia ”saavutuksiasi” – ajatteletko sinä, että hän kykenee ihmisen sisäisen kehityksen myötä, jokainen uusi sukupolvi kumminkin on hieman henkisesti kehittyneempi, nauttimaan hienoista puitteistaan hänen ymmärtäessään, mikä hinta sillä on ollut – ja on?

Totuus on, että olemme aluille panneet sellaisen pirunkehän, jota emme voi todellisuudessa enää pysäyttää. ”Hiilidioksidi nopeuttaa kasvua”, kuplasta todetaan – esimerkiksi. Totta, mutta samainen kasvuherkku myös pakkolihotetun tuotantoeläimen heikon ja kroonisesti apaattisen olemuksen tapaan tekee puista ja kasveista huteria. Edellisissä tapauksissa kyse on luonnottomasta nopeudesta, joka aiheuttaa ongelmia.

Ilmeisestikään meidän ei siis kuplalaisten mielestä ole mitään syytä rajoittaa hiilidioksidin taivaalle tupruttelua siitäkään syystä, että se saattaa laukaista valtavien jäätiköissä vankeudessa olevien metaanivarantojen vapautumista. Jos ja sitten kun näin käy, peli todellakin on ihmisen ja ehkä Äiti Maankin osalta pelattu.

Ei se ole keneltäkään pois, jos pieni piiri yrittää pelastaa mahdollisesti jälkeemme jääville edes jotain siitä lajirikkaudesta, kirkkaista taivaista, lumesta, joiden keskellä olemme saaneet elää.

Elämme kaikin puolin katastrofaalista aikaa, josta voimme selvitä edes jossain mittakaavassa jonkin ihmiselle arvokkaan tason säilyttäen vain, jos kaikkinaisen materiaalisen kasvun ja pinnallisuuden palvojat sallivat tämän pienen järkiintyneen piirin toiminnan – edes varotoimena.

Heikki Vähäkuopus

Tampere