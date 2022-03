Minusta olisi tärkeää ymmärtää, tuottiko Leninin kehittämä ideologia nämä ihmishirviöt?

On esitetty mielipiteitä, että Lenin-museo pitäisi sulkea Ukrainan tapahtumien takia. Uskoisin, että me kaikki haluaisimme ymmärtää, miksi meidän Euroopassamme tapahtuu nyt hirveitä asioita, brutaalia sotaa missä hankitaan sotilaskunniaa tappamalla naisia ja lapsia.

Ehdottaisin Lenin-museolle samantapaista ratkaisua, mikä tehtiin Liettuan Riikassa: sosialismin saavutusten museo muutettiin miehitysmuseoksi. Meitä ei ole onneksi vielä miehitetty, joten meillä on enemmän vapausasteita museon nimen suhteen.

Lenin on historian merkkihenkilöitä, sitä ei voi kiistää. Mielestäni nyt olisi aika arvioida hänen työnsä vaikutuksia laajemminkin.

Putin on kommunistisen Neuvostoliiton kasvatti. Hänen ja koko Venäjän toimintaa on hyvin vaikea ymmärtää. Meidän mielestämme se on järjenvastaista. Kuitenkin hän toimii kuten toimii: Tshetsheniassa, Georgiassa, Krimillä, Ukrainassa. Onko Leninillä osuutta ajattelutapaan, joka on johtanut nykyiseen tilanteeseen, jossa Venäjä hyökkää toistuvasti naapureidensa kimppuun ja Kiina uhkailee Taiwania sotilaallisella hyökkäyksellä?

Lenin on kommunistisen ideologian äiti (tai tasa-arvon nimissä isä). Marx ja Engels ovat sivuhenkilöitä. Käytännön sovellutuksen teki Stalin. Putin, vanha KGB:n eversti pitää Stalinia esikuvanaan. Mielestäni tässä ideologisessa taistelussa kaikkein huvittavinta on se, että Putinin pahin haukkumasana on fasisti. Samalla hän toimii kuitenkin aivan samalla tavalla kuin Hitler.

Hitlerin askelmerkit olivat: Sudeetti-Saksa (rauha meidän elinaikanamme), hyökkäys Puolaan ja Baltian maihin, sitten Venäjälle. Putin on edennyt rataa: Tshetshenia, Georgia, Krim, Ukraina. Mikä on seuraava?

Putinia ja Hitleriä yhdistää samanlainen ”totuudenrakkaus”. Hitler määritteli totuuden seuraavasti: totuus on valhe, jota on toistettu riittävän monta kertaa. Hitler tuhosi Saksan raunioläjäksi, Putin on tuhoamassa Venäjän taloudelliseksi raunioksi. Siitä jäänee jäljelle vain ”valehtelun suurvalta”.

Minusta olisi tärkeää ymmärtää, tuottiko Leninin kehittämä ideologia nämä ihmishirviöt? Oliko Hitlerin fasismi samanlainen hirviögeneraattori samoista syistä?

Uskoisin, että historian asiantuntija, kuten Teemu Keskisarja ja joku ”psykopatologian” asiantuntija saisivat aikaan loogisen ketjun Leninistä Putiniin, niin että tavallinen ”musikkakin” ymmärtäisi, miksi näin on päässyt käymään.

Pekka Kunttu

Tampere