Haluaisin, että olisi itsestäänselvyys, että maataloustuottajat saisivat tuotteistaan kustannukset kattavan hinnan.

Monia kehitysmaissa tuotettavia tuotteita on saatavana Reilun kaupan merkillä varustettuna. Reilun kaupan kriteereihin kuuluu muun muassa, että viljelijä saa tuotteestaan hinnan, joka kattaa kestävän tuotannon kustannukset.

Suomessa maatalouden kustannukset, erityisesti lannoitteiden ja polttoaineiden hinnat, ovat nousseet viime aikoina räjähdysmäisesti. Tuottajahinnat eivät kuitenkaan ole pysyneet kustannusten nousun tahdissa. Tilanne on täysin kestämätön. Eihän kukaan yrittäjä voi pidemmän päälle myydä tuotteitaan tai palveluitaan hinnalla, joka ei kata kustannuksia!

Lue lisää: Maatalouden yrittäjätulo on jäämässä ennakoituakin heikommaksi, taustalla lannoitteiden hinnan nousu ja kevään ja kesän sääolosuhteet

Suomalaisessa elintarvikeketjussa on virhe: hinnan määräytymisessä suurilla keskusliikkeillä on liikaa valtaa. Käytössä on monien peruselintarvikkeiden osalta niin sanottu käänteinen huutokauppa, jossa keskusliikkeet antavat jo valmiiksi matalan pohjahinnan, jonka alle tarjotaan. Se, joka kaikkein huonoimmalla hinnalla suostuu pakkaamaan kaupan oman merkin pakkaukseen esimerkiksi maidon, perunat tai jauhelihan, saa kaupan.

Suuria keskusliikkeitä on Suomessa vain kaksi, joten tarjouskauppaa ei oikein ole vara menettää, sillä puhutaan isoista volyymeistä. Tällaisena tilanne ei voi enää jatkua, sillä jos tuottajahinnat eivät kata kustannuksia, tuottajia ei kohta ole, suomalaista ruokaa ei kohta ole.

Suomella ei ole vara menettää puhdasta, laadukasta ja tarkkaan valvottua elintarviketuotantoaan. Erityisesti tässä epävarmassa maailmantilanteessa elintarvikeomavaraisuutta on varjeltava ja vahvistettava.

Lue lisää: Valtio tarjoaa apua maatiloille: Myöntää korkeintaan 50 000 euron takauksen ongelmissa oleville maatiloille

Ukraina on Euroopan vilja-aitta, ja sodan jaloissa kylvöt ovat vaarassa. Sodan aiheuttama häiriö Ukrainan maataloudelle vaikuttaa laajasti Eurooppaan ja Pohjois-Afrikkaan. Niinpä nyt on äärimmäisen huono hetki – tosin hyviä hetkiä ei olekaan – heikentää Suomen elintarvikeomavaraisuutta.

Oikeasti en kaipaisi Reilun kaupan sertifikaatteja suomalaisille elintarvikkeille. Sen sijaan haluaisin, että olisi itsestäänselvyys, että maataloustuottajat saisivat tuotteistaan kustannukset kattavan hinnan. Ruoka ei ole itsestäänselvyys, mutta sen oikeudenmukainen hinnoittelu pitäisi olla.

Salla Rautio

agrologi AMK, Hämeenlinna