En hyväksy Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, enkä hyväksy lännen räikeää kaksinaismoraalia, enkä hyväksy keltään tällaisia toimia.

Nyt lännen poliitikot asettavat pakotteita ja media on siinä mukana samoin monet ihmiset Euroopassa sekä ihmisoikeusjärjestöt, urheilujärjestöt ja YK.

En ole huomannut, että edellä mainitut ryhmät olisivat paljoakaan puuttuneet erään eurooppalaisen valtion tekemisiin. Tämä valtio on hyökännyt naapurinsa alueelle ja käsitykseni mukaan pitää valloittamiaan alueita hallussaan, sama valtio pommittaa naapurivaltiossa asuvaa väestöryhmää. Tämä kaikki hyväksytään. Ymmärrän kyllä hyväksynnän, sillä valtiohan on Naton jäsen. Naapuri on Syyria, missä on vallassa lännelle vastenmielinen hallitsija ja kurdit olivat hyviä Isisin vastaisessa taistelussa. He tuntuvat läntisen maailman silmissä kelpaavan hyvin myös pommien ruuaksi.

Tämä osoittaa, että lännelle on maailmassa kahden arvoisia ihmisiä: On 1. luokan ihmiset eurooppalaiset sekä hyvät liittolaisvaltiot ja 2. luokan muut ihmiset.

Minulle kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.

Eräs suomalainen urheilujohtaja sanoi radiohaastattelussa: ”Tämmöistä toimintaa ei voi hyväksyä keneltäkään, mitä Venäjä nyt tekee.”

Kysynkin, miksi ei ole USA:n joukkueita poistettu kisoista, kun maa on hyökännyt useisiin maihin?

Pyydänkin teitä kaikkia menemään peilin eteen ja kysymään sieltä näkyvältä ihmiseltä, miksi minä vihaan, valehtelen ja käytän joko henkistä tai fyysistä väkivaltaa muita eläviä kohtaan.

Lopuksi muistakaa, että me elämme täällä keskenämme, minkä johdosta toivon enemmän me-henkeä ja vähän vähemmän minäitse-menttaliteettia.

Harri Viitanen

Nokia