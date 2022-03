Kriisien jäljet ovat pitkät, ja jälkihoito jatkuu sosiaalityössä vuosien ajan, kirjoittaa kehittäjäsosiaalityöntekijä Elina Perkiö.

Vietämme 15.3. kansainvälistä sosiaalityön päivää. Edeltävät kaksi vuotta maailma on paininut korona-pandemian kanssa. Pandemia ei ole ohi vieläkään, mutta Ukrainan sota on tuonut taas uuden kriisin eteemme.

Sosiaalityössä yksilö- ja perhekohtaisia kriisejä kohdataan päivittäin, mutta globaalien kriisienkin vaikutukset ulottuvat aina myös sosiaalityöhön eri yhteisöjen näkökulmasta. Korona-pandemian ensimmäisenä keväänä 2020 aikuissosiaalityössä organisoitiin nopeasti ruoka-apua koululaisille ja muille tarvitsijoille yhdessä kaupungin sivistyspalvelujen ja eri järjestöjen kanssa. Aikuissosiaalityössä järjestettiin myös kasvomaskien jakoa vähävaraisille sekä karanteeniin asetettujen asunnottomien hätämajoitusta ja kiireellistä apua tarvitsevien kuntalaisten ruokahuoltoa.

Tällä hetkellä sosiaalipalvelujen eri yksiköissä järjestetään Ukrainasta tulevien pakolaisten hätämajoitusta ja huolehditaan pakolaisten välttämättömistä tarpeista. Samalla tiedostamme, että sodan kauhut lisäävät myös suomalaisten ja maahan muuttaneiden ahdistusta ja turvattomuuden tunnetta. Kriisien jäljet ovat pitkät, ja jälkihoito jatkuu sosiaalityössä vuosien ajan.

Pandemian pitkityttyä on puhuttu hyvin paljon hoitovelasta ja terveydenhuollon kuormittumisesta niin kiireellisen kuin kiireettömänkin hoidon osalta. Tämän tärkeän ja oleellisen huolen lisäksi on syytä muistuttaa myös sosiaalisesta velasta, jonka me aikuissosiaalityössä olemme kohdanneet pandemian alusta lähtien. Erityisesti mielenterveysongelmat ja koettu yksinäisyys ovat pahentuneet, mikä näkyy asiakastyössä monin tavoin.

Pandemian aikana asiakkaiden tilanteet ovat entistä monimutkaisempia ja ne, jotka ovat lähtökohtaisestikin olleet syrjässä palveluverkosta, ovat sitä entistä vahvemmin. Koska tiedämme, että mielenterveysongelmat ja taloudelliset kriisit vain pahenevat pitkittyessään, olemme tehneet parhaamme voidaksemme tavata ja kohdata asiakkaitamme myös kasvotusten eri asuinalueilla ja esimerkiksi kotikäynneillä koko pandemian ajan. Pandemian myötä olemme kehittäneet myös digitaalisia kanavia asiakastyöhön.

Pidämme onnistumisena sitä, että aikuissosiaalityössä on pystytty turvaamaan avun tarpeessa oleville myös kasvokkaisia kohtaamisia koronasta huolimatta. Sosiaalista velkaa yhteiskuntamme maksaa vielä vuosia.

Velan määrä ja inhimillinen hinta riippuvat siitä, miten panostamme juuri nyt sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen niin yksilö-, perhe- kuin yhteisötasollakin.

Elina Perkiö

kehittäjäsosiaalityöntekijä YTM ja aikuisten sosiaalipalvelujen rakenteellisen sosiaalityön tiimi, Tampere