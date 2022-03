Kriiseissä suuressa arvossa on ihmisten kyky toimia itsenäisesti ja solidaarisesti

Ukrainan sota vaatii tekoja kriisinkestävyyden vahvistamiseksi, kirjoittaa kaupunginvaltuutettu Noora Tapio.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt keskustelua myös Suomen turvallisuudesta. Tilanteen arvaamattomuus herättää ihmisissä huolta. Emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Siksi meidän on syytä varautua niin sodan pitkittymiseen kuin laajenemiseenkin sekä sodan muihin seurauksiin, kuten Ukrainan humanitaariseen kriisiin, ruoka- ja energiapulan lisääntymiseen ja Venäjällä tapahtuviin mullistuksiin. Näistä jokaisella on vaikutuksia myös Suomeen.

Osaan näistä skenaarioista voimme varautua vahvistamalla Suomen sotilaallista puolustuskykyä ja huoltovarmuutta, mutta emme kaikkiin. Niissäkin skenaarioissa, joissa nämä toimet ovat hyödyllisiä tarvitsemme myös sellaisia toimenpiteitä, jotka vahvistavat ihmisten resilienssiä eli psyykkistä palautumiskykyä, sillä yhteiskunnan vahvuus riippuu sen yksilöiden toiminta- ja sopeutumiskyvystä. Kriiseissä kyky toimia itsenäisesti ja solidaarisesti nousee suureen arvoon ja tätä kykyä voimme edistää sekä yhdessä että yksilöinä.

Erityisen tärkeää on turvata kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset. Kriiseissä yhteiskunta tarvitsee sellaista osaamista, jota järjestökenttä jokapäiväisessä toiminnassaan tuottaa kaikkina aikoina. Järjestötoiminta kasvattaa ihmisiä omaehtoiseen, yhteisölliseen toimintaan, vahvistaa demokratiaa ja opettaa monenlaisia taitoja ensiavusta kansainväliseen yhteistyöhön ja erätaidoista johtamiseen – vain mielikuvitus ja resurssit ovat rajana. Kansalaisyhteiskunnan vireä toiminta tarjoaa ihmisille niin taitoja kuin yhteisöjäkin.

Lisäksi tarvitsemme satsauksia palveluihin, jotka ovat aina tärkeitä. Muun muassa terveyden edistäminen, köyhyyden vähentäminen, koulutukseen panostaminen ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen tukevat ihmisten toimintakykyä tavalla, joka on tärkeää kaikkina aikoina, mutta jonka merkitys kriiseissä on erityisen suuri.

Kriiseihin varautuminen ei ole syy jarrutella hyvinvointivaltion vahvistamista – päinvastoin!

Noora Tapio

kaupunginvaltuutettu (vas.), Tampere