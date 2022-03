Tampereen kaupunginhallitus kokoontui tiistaina 1.3. ylimääräiseen kokoukseen läpikäyden tukimahdollisuuksia ystävyyskaupungilleen Kiovalle. Ukrainan talvisodasta voi tulla vielä pitkä. Ehdotan, että Kiovan Pohjoismainen koulu oppilaineen evakuoidaan Tampereelle.

Suomella on kokemusta karjalaisen siirtoväen asuttamisesta sotien aikana. Meillä on vielä mahdollista vaikuttaa siihen, miten ukrainalaisia maahan otamme. Mielestäni väestön sekoittamisen sijaan on fiksumpaa siirtää ukrainalaisia naisia ja lapsia koordinoidusti yhdeltä ukrainalaiselta toiselle suomalaiselle paikkakunnalle, jotta esimerkiksi sosiaaliset verkostot säilyvät eheänä ja sopeutuminen helpottuu.

Tampereen kaupunki voisi keskittyä ystävyyskaupunkinsa Kiovan asukkaisiin esimerkiksi Pohjoismaisen koulun osalta, koska suhteet ovat jo valmiiksi olemassa. On hölmöä, jos Kiovan koulussa suomen kieltä ja kulttuuria opiskelevien ukrainalaisten lasten luokka hajaantuisi pakolaisina ympäri Keski-Eurooppaa.

Muutenkin maamme on fiksua keskittyä auttamaan niitä ukrainalaisia, joilla suhde Suomeen on jo olemassa. Vaikkapa maatalouden tilannetta turvasi automaattinen väliaikaisen oleskeluluvan myöntäminen niille ukranalaisille naisille, jotka ovat vierailleet laillisesti Suomessa esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana.

Johtamisessa tulee kyetä ennakointiin. Liian usein suomalaisessa politiikassa nojataan ajopuumentaliteettiin toimenpiteiden ollessa aina myöhässä. On hyvä, että kaupungilla on nyrkki, joka kykenee tarjoamaan apua ystävyyskaupungin pormestari Vitali Klitschkolle.

Ilkka Sasi

kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja (kok.), Tampere