Yhtään EU- tai Eta-alueiden ulkopuolisten kiinteistökauppaa ei ole lain voimassaoloaikana kielletty, kirjoittavat kansanedustajat Ilmari Nurminen ja Suna Kymäläinen.

EU- ja Eta-alueiden ulkopuolisten henkilöiden kiinteistökaupat Suomessa ovat jälleen puhuttaneet viime aikoina huomattavasti. Puolustusministeriön mukaan venäläisten kiinteistökaupat Suomessa ovat olleet vahvassa kasvussa. Erityisesti tämänhetkisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa asiaan onkin suhtauduttava kriittisesti.

Vaikka EU- ja Eta-alueiden ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnat ovat vuodesta 2020 lähtien olleet luvanvaraisia, nykylainsäädäntö ei mahdollista riittävää puuttumista kauppoihin, joiden voidaan epäillä uhkaavan kansallista turvallisuutta. Kuvaavaa on, että yhtään kiinteistökauppaa ei ole lain voimassaoloaikana kielletty. Myös lupaviranomaisena toimiva puolustusministeriö on todennut lainsäädännössä olevan tältä osin kehittämisen tarpeita.

Olemme tehneet asiaan puuttumiseksi hartiavoimin töitä ja nyt positiivinen uutinen on se, että ministeriö on ilmaissut kiristävänsä lupakäytäntöjä Ukrainan sodan vuoksi sekä käynnistävänsä lainsäädännön tarkentamishankkeen riskialttiisiin kiinteistöomistuksiin puuttumiseksi.

Viime vuosina on noussut esiin useita huolta herättäviä kiinteistönostoja, jotka erehdyttävästi muistuttavat Airiston Helmen tapausta. Nykyinen lupalaki ja sitä täydentävät valtion etuosto- ja pakkolunastusoikeus olivat askel oikeaan suuntaan, mutta jo nyt on nähtävissä, että sääntely on riittämätöntä. Lisäksi valtion pakkolunastus on keinona raskas ja tulisi julkiselle taloudelle kalliiksi.

Järeämpiä toimia siis tarvitaan.

Paras vaihtoehto olisi palata vuosituhannen vaihteessa kumottuun luvanvaraisuuslainsäädäntöön EU- ja Efta-maiden ulkopuolisten valtioiden osalta. Tämä mahdollistaisi herkemmän puuttumisen kauppoihin jo ennakolta, eikä valtion pakkolunastuksia tarvittaisi. Aiheesta onkin jo jätetty eduskuntaan pitkään aihetta esillä pitäneen kansanedustaja Kymäläisen lakialoite, jonka Nurminen on myös allekirjoittanut.

On ensiarvoisen tärkeää, että huolehdimme kansallisesta turvallisuudesta sekä huoltovarmuudestamme.

Kyse ei ole pelkästään strategisesti tärkeistä kohteista puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tukikohtien läheisyydessä. Kyse on myös elintärkeästä liikenne-, tietoliikenne- ja energianjakeluinfrastruktuurista sekä maatalousmaiden, metsien ja pohjavesialueiden siirtymisestä ulkomaiseen omistukseen. Tätä emme voi sallia. Nyt on aika toimia.

Ilmari Nurminen

kansanedustaja (sd.), Tampere

Suna Kymäläinen

kansanedustaja (sd.), Lappeenranta