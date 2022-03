Naton jäsenhakemus on tehtävä mahdollisimman pikaisesti, kirjoittaa Jukka Ollikkala.

Naton vastustajat perustelevat kantaansa seuraavasti: Jos Naton ja Venäjän välille syntyy sotilaallinen konflikti, Suomella on Naton jäsenmaana suurempi riski joutua taistelutantereeksi, koska Venäjällä ei ole suurta intoa hyökätä pienen puolueettoman maan kimppuun. Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoittaa, että näin asia ei ole.

Nyt on ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen, kun valtio hyökkää toisen valtion kimppuun Euroopassa. Toisessa maailmansodassa Josef Stalin pelkäsi natsi-Saksan hyökkäystä Neuvostoliittoon Suomen alueen kautta. Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan ei ole minkäänlaisia strategisia perusteita.

Venäjä on osoittanut laajenemishalunsa. Venäjä pelottelee Suomea ja Ruotsia vakavilla seurauksilla, jos maat liittyvät Natoon. Tarkoituksena on saada Suomi pysymään Naton ulkopuolella, jolloin Suomen kimppuun voi hyökätä, koska Naton joukkoja Suomi ei saa avukseen. Vain Naton täysjäsenyys antaa turvatakuut. Vladimir Putin ei ole uhkaillut yhtäkään Naton jäsenmaata.

Naton ulkopuolellakin Suomi pystyy puolustautumaan lujasti. Komppanianpäällikköni viestirykmentissä kertoi, että Suomessa luonnonolosuhteet suosivat puolustusta. Meillä on vesistöt, suot, mäkiset metsät ja luminen pakkastalvi. Suomessa panssarivaunujen käyttö on paljon vaikeampaa kuin Itä-Euroopan tasaisilla pelloilla. Suomeen on tulossa huippunykyaikaiset amerikkalaiset torjuntahävittäjät ja myös muu aseistus on kunnossa. Suomessa on korkea maanpuolustushenki, minkä osoittaa asevelvollisuuden suorittaneiden poikkeuksellisen korkea prosenttiosuus.

Hyökkäys Suomeen tuottaisi Venäjän armeijalle valtavat menetykset, mutta välittääkö Vladimir Putin siitä? Joset Stalin ei välittänyt, vaikka taisteluissa Suomea vastaan kaatui melkein miljoona neuvostosotilasta!

Aleksi Jäntti kirjoittaa: ”Venäjän joukot on sidottu Ukrainaan, joten sillä ei ole juuri nyt edellytyksiä aiheuttaa rajoillemme jäsenyyden estävää konfliktia” (AL 26.2.). Siksi Naton jäsenhakemus on tehtävä mahdollisimman pikaisesti.

Naton jäsenmaanakin omasta puolustuksesta on huolehdittava. Puolustusmenojen prosenttiosuus budjetista on oltava se, mitä Yhdysvalat haluaa Nato-liittolaisiltaan.

Jukka Ollikkala

Pälkäne