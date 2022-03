Tunninkin sähkökatko talvipäivänä ei tunnu lämpimältä ajatukselta.

Olemme vuosi kymmenet rahoittaneet Venäjän sotatoimia ostamalla sieltä energiaa. Suomi ostaa velkarahalla, noin miljoonalla eurolla energiaa ulkomailta joka tunti. Tuontienergian arvosta noin 65 prosenttia tulee Venäjältä. Venäjältä tulee pääasiassa öljyä, maakaasua ja puupolttoaineita, mutta myös hiilestä, tuontisähköstä ja ydinpolttoaineesta noin kolmasosa.

Venäjän puolelta tulevan sähkön siirtokapasiteetin äkillinen menetys toisi erittäin vakavia seurauksia sähkönsiirtoverkollemme. Mikäli riittävää tehoreserviä ei kotimaasta tai Ruotsin puolelta löydy, olisi vääjäämättä aloittavaa koko kansaa koskeva sähkön säännöstely. Tunninkin sähkökatko kylmimpänä talvipäivänä ei tunnu lämpimältä ajatukselta.

Yhteistuotantolaitoksien määrä ja tehokkuus on tärkeä osa huoltovarmuutta, koska ne tuottavat meille sekä kaukolämpöä että sähköä. Tässä syystä on erittäin tärkeää, että kotimaista polttoenergiaa on koko ajan riittävästi tarjolla. Olkiluoto 3:n käynnistyminen tuo helpotusta sähkön tuontiriippuvuuteen, mutta ei riitä paikkaamaan kulutuspiikkejä.

Sekä Teknologian että Geologian Tutkimuslaitos ovat laskelmissaan todenneet, että Suomesta löytyy välittömään energiakäyttöön hyödynnettävää suoenergiaa 13 miljardin megawattitunnin edestä. Kun tämä suhteutetaan vallitsevaan pörssisähkön hintaan, puhumme sadoista miljardeista euroista. Voisiko tämä energia kiinnostaa Putinia?

Herätys ministerit! Pitääkö sodan ensin syttyä, että ymmärrätte, kuinka arvokas kansallisvarallisuus maaperässämme on. Oman maan kansantalous ja hyvinvointi on nyt laitettava etusijalle. Eduskunnan on välittömästi otettava Turve on luokiteltava uusiutuvaksi luonnonvaraksi -kansalaisaloite käsittelyyn.

Kansalaisten huoltovarmuus on turvattava kriisitilanteissa ja ennen Venäjää kohdistuvien pakotteiden alkamista. Turveveron kaksinkertaistamminen ja turvetuotantokoneiden romuttaminen valtion avustuksella ovat pahimpia kotimaisen energiaan kohdistuvia virheitä, joita istuva hallitus on saanut aikaiseksi.

Maria Rautanen

Pori