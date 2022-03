Pakolaisvirtaa odotellessa olisi paikallaan koota osaava ja monipuolinen koordinaatioryhmä valmistelemaan tulevaa.

Ukrainan kriisi on jo tässä vaiheessa aiheuttanut suunnatonta inhimillistä tuskaa. Sadat tuhannet naiset, lapset ja vanhukset ovat paenneet hengen hädässä ulkomaille. Ennusteiden mukaan edessä on suurin Euroopan pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan.

Yksittäiset avustusjärjestöt ja päättäjät niin meillä kuin muualla länsimaissa toimivat nyt uskoakseni kaikin mahdollisin keinoin.

Ainakin itse koen tämän pakolaistilanteen erityisen koskettavana, ehkä sen toteutuminen kaikesta huolimatta yllätyksellisesti omien silmiemme edessä. Monet näkevät yhtäläisyyksiä omaan historiaamme ja olosuhteisiimme.

Tämän kaiken keskellä parasta terapiaa meille kaikille on ohjata omat voimavaramme ihmisten auttamiseen.

Avustus- ja kansalaisjärjestöt voisivat keskenään koordinoida resurssejaan ja ohjata niitä yhteisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Valtiovalta ja verottaja ovat jo nyt näyttäneet vihreää valoa omilla toimillaan. Eri ammattiryhmistä etenkin eläköityneet ja opiskelijat voisivat hakea toiminnallisia resursseja akuuttiin tilanteeseen. Näitä ovat muun muassa sairaanhoitajat, sosiaalialan työntekijät, tulkit ja suomen kielen opettajat. Vastaavia ammattiryhmiä on lukuisia muitakin.

Tukimahdollisuuksia olisi luonteva koordinoida keskitetysti esimerkiksi ammattiliittojen kautta.

Pakolaisten määrä ulottuu mitä ilmeisimmin koko läntiseen Eurooppaan ja ennen kokemattoman suurena. Varautumisessa olisi tärkeä havaita muutama keskeinen seikka.

Pakolaiskeskukset auttavat akuuttiin tilanteeseen, mutta ne eivät ole oikea ratkaisu pidemmän päälle. Jokainen kansalainen myös Suomessa voisi pohtia, miten kykenen jatkossa helpottamaan näiden ihmisten elämäntilannetta? Yksityinen asunto tai joskus jopa osa asunnosta voi olla ratkaisu, jolla pakolaiset pääsevät helpommin integroitumaan vallitseviin oloihin. Jokaisen on tietysti katsottava omaa elämäntilannettaan.

Missään tapauksessa nyt ei ole aika ruokkia niin sanottua nimby-ilmiötä, joka tarkoittaa ettei asia kuulu minulle. Kyllä se välillisesti kuuluu kaikille. Kyse ei ole ainoastaan näiden ihmisten auttamisesta vaan länsimaisen yhteiskuntarakenteen järkevästä hallinnasta.

Näissä ihmisissä on runsaasti ammattitaitoa, jota oikealla tavalla toimien on mahdollista käyttää oman yhteiskuntamme parhaaksi. Yksi ensimmäisistä tehtävistämme asunto- , terveyden- ja ruokahuollon ohella on kielimuurin madaltaminen. Tämä ohjaa osaavia ihmisiä mahdollisimman hyvin työtehtävien pariin. Pienet lapset sopeutuvat nähdäkseni aikuisia luontevammin muuttuneisiin olosuhteisiin, mikäli kotona ei ole jatkuvaa ahdistusta ja he kokevat itsensä hyväksytyiksi.

Ukrainalaisilla on vahva kansallistahto, kuten suomalaisillakin. Uskoakseni valtaosa haluaa palata kotimaahansa, sitten kun se on mahdollista. Joku saattaa jäädä esimerkiksi työn vuoksi. Koulutettu henkilö auttaa henkilöstöpulassa ja jättää yhteiskunnalle myös veroeuroja.

Eurooppalainen sivistynyt yhteiskuntarakenne uskoakseni tulee tässä akuutissa tilanteessa auttamaan pakolaisia poikkeuksellisen vahvalla otteelle. Yhteiskuntien hallinnollisten toimien ohella tulisi järjestöjen, kolmannen sektorin toimijoiden ja yksityisten henkilöiden katsoa poikkeuksellisella tavalla omia mahdollisuuksiaan.

Valtavat paineet on kohdistettu Kiovan miljoonakaupunkiin. Tampere on Kiovan ystävyyskaupunki, tässä ominaisuudessa sillä on mahdollisuus osaltaan ohjata toimia, joilla edesautetaan vaikean tilanteen ratkaisuja täällä paikallisesti.

Pakolaisvirtaa odotellessa olisi paikallaan koota osaava ja monipuolinen koordinaatioryhmä valmistelemaan tulevaa tilannetta.

Arto Mäkinen

Tampere