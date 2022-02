Jos antaa palautetta, se otetaan vastaan, mutta sen perusteella ei tapahdu yhtään mitään.

Taloyhtiöllämme on ollut useamman vuoden ajan sopimus Tampereen kaupungin kanssa jalkakäytävien talvikunnossapidosta, siis aurauksesta, hiekoituksesta ja hiekoitushiekan poistamisesta sekä poisviennistä.

Yhtiömme tontti rajautuu kolmeen katuun joiden kaikkien jalkakäytävien osuudet kuuluvat sopimuksen piiriin. Näiden osuuksien talvikunnossapito on siis taloyhtiömme ja kaupungin välisellä sopimuksella sovittu kaupungin tehtäväksi.

Kun tarkastelee kaupunginosamme Pyynikin kunnossapidon laatua, on varsin helppo huomata, millä yhtiöillä on sopimus kaupungin kanssa ja millä yksityisen kanssa, sillä laatuero yksityisen hyväksi on varsin selvä.

Käytännössä kaupunki ei juurikaan noudata tekemäänsä sopimusta, sillä kunnossapito on yhtiömme kohdalta lievästi sanottuna luokatonta. Monesti käy niin, että kolmesta jalkakäytävästä on aurattu yksi tai kaksi, mutta harvemmin kaikki kolme yhdellä kertaa. Sama koskee hiekoitusta. En voi ymmärtää kaupungin logiikkaa. Eikä olisi helpompaa aurata ja hiekoittaa kaikki osuudet yhdellä kertaa, kun aura hiekoituslaitteineen nurkillamme kuitenkin liikkuu?

Jos kyse olisi yksityisen palvelutarjoajan toiminnasta, heillä olisi joku vastuu sopimuksestaan, mutta kaupungin kohdalla vastuuta ei ole ja toiminta on sen mukaista. Oman työn laatu ei tunnu ketään kiinnostavan.

Koska kunnossapitovastuu on viime kädessä taloyhtiöllämme, joudumme tekemään auraamattoman osuuden kunnossapidon itse, sillä kaupungin kunnossapitoa ei saa enää paikalle korjaamaan huolimattomuuttaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa lapion levyistä kulkuväylää ja sen hiekoittamista tarpeen mukaan. Tosin tässä kohtaa monesti miettii, että mistä me oikein kaupungille maksamme ja miksi. Varmaa nimittäin on, että laskussa kaupungin kunnossapidon huolimattomuutta ja tekemätöntä työtä ei meille hyvitetä. Nytkään auraa ei ole näkynyt muutamaan päivään ja jalkakäytävät ja kadut sen mukaisessa kunnossa ja meillä työt tiedossa.

Talven aikana kertynyttä hiekoitushiekkaa ei ole sopimuksesta huolimatta yhdeltä tonttimme osuudelta kaupungin toimesta poistettu kolmeen vuoteen, vaan olemme sen itse saaneet poistaa. Katuosuudella on muillakin taloilla kunnossapito ostettuna kaupungilta ja he ovat samassa tilanteessa. Koska katuosuus viettää alaspäin, niin näiden talojen osuuksien hiekka valuu sateiden mukana alaspäin ja tukkii sadevesiviemärit.

Keväällä lämpötilamuutoksien ollessa suurta päivällä sulanut vesi valuu alas jäätyäkseen yön aikana lammikoksi hiekoitushiekan tukkiman viemärin päälle. Hiekkaa ei tulla vieläkään poistamaan, vaan odotetaan, että se valuu sadevesiviemäriin ja ongelma hoituu sitä kautta. Sillä välin jalankulkijat saavat pärjätä jäällä parhaaksi katsomallaan tavalla. Kaupungin kunnossapitoa ei asian korjaaminen palautteesta huolimatta kiinnosta.

Eikä voida sanoa, että ongelma olisi vain runsaslumisen talven syytä, sillä ongelmia on ollut jo useamman vuoden ajan. Ongelmista on reklamoitu ja asioiden korjaamista on odotettu, mutta turhaan.

Palautteen lähettäminen kaupungin palvelupisteen kautta on kuin tuuleen huutaisi. Palaute otetaan vastaan, mutta sen perusteella ei tapahdu yhtään mitään. Ainoa vastaus on palvelupisteen automaattinen vastaus.

Tai sain takavuosina yhden vastauksen, jossa vedottiin sopimushinnan edullisuuteen aivan kuin se olisi syy jättää noudattamatta sopimusvelvollisuuttaan. Kaupunki on itse hinnoitellut palvelunsa.

Hieman sama asia olisi, jos minä vetoaisin kaupungin yksipuolisesti 10-kertaiseksi nostamaan tonttivuokraan ja sen perusteella vaatisin parempaa kunnossapitoa kaupungilta.

Toki ymmärrän, että viime kädessä vastuu kunnossapidosta on meillä taloyhtiönä, mutta luulisi kaupungin kanssa tehdyn sopimuksenkin kaupunkiakin velvoittavan. En voi olla pohtimatta, millaista kuvaa kaupungin kunnossapidon toiminta antaa Tampereen kaupungista luotettavana sopimuskumppanina. Toimiiko kaupunki muissakin sopimuksissaan näin huolimattomasti?

Marko Kauppinen

Tampere