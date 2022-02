Varatuomari Pekka Pinomaa antoi mielipidekirjoituksessaan (AL 25.2.) ymmärtää, että Kiinteistö Oy Kiikan hallitalo olisi maksukyvyttömien osakkeenomistajien takia menossa konkurssiin.

Lausunto on vahvasti ennenaikainen, sillä Kiinteistö Oy Kiikan Hallitalo ei ole vielä täysin maksukyvytön, se on tehnyt merkittäviä säästötoimenpiteitä ja maksukykyiset osakkeenomistajat maksavat korotettua yhtiövastiketta. Erilaisia rahoitushankkeitakin on viritelty, minkä lisäksi haluamme jatkaa myös Sastamalan kaupungin kanssa neuvottelua kaupungin osallistumisesta uimahallihuoneiston käyttötarkoituksen muutoksen suunnitteluun.

Haminassa kaupunki suostui vastaavanlaisessa tilanteessa rahoittamaan kiinteistöyhtiön kehittämishanketta.

Risto Tuori

puheenjohtaja, Kiinteistö Oy Kiikan hallitalon hallitus