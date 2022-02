Yksi vanhustenhoidon haasteellisimpia kysymyksiä nyt ja tulevaisuudessa on henkilöstön riittävyys, kirjoittaa kansanedustaja Ilmari Nurminen.

Ihmiset ottavat minuun usein yhteyttä vanhustenhoitoon liittyvissä huolissa ja ongelmissa. Eikä se ole ihme, vaikka meillä on maailman parhaat hoitajat, niin vanhustenhoidon tila on monin paikoin kriisiytynyt.

Hallituskauden alussa vanhuspalveluiden uudistaminen jaettiin kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe henkilöstömitoituksesta on saatu jo voimaan. Tämä 0,7 henkilöstömitoitus tarkoittaa enemmän hoitohenkilöstöä, mutta myös selkeät kirjaukset siitä, että hoitotyöhön on oma mitoituksensa ja siivouksen sekä ruoan hoitavat omat ammattilaisensa.

Parhaillaan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on työpöydälläni vanhuspalvelulain toinen vaihe, joka käsittelee erityisesti kotihoidon kehittämistä ja vahvistamista. Saamme sen valmiiksi tämän kevään aikana. Toisen vaiheen tavoitteena on, että vanhukset voivat elää omassa kodissaan turvallisesti, ja he saavat tarpeidensa mukaiset kotiin annettavat palvelut.

Kotihoito on tämän hetken ykköspulma, eikä meillä ole viisastenkiveä, millä ratkaisemme kaikki ongelmat. Kuitenkin laki sisältää lukuisia oikeansuuntaisia esityksiä kotihoidon parantamiseksi. Teknologian parempi hyödyntäminen, asiakkaan käytössä oleva turvalaitteisto, etäyhteyksien parempi kehittäminen sekä kotikäyntien hyvää suunnittelua ja vahvistamista siihen suuntaan, että hoitajalle jäisi nykyistä enemmän aikaa ihmisen kanssa.

Hallitus on varannut pysyvää lisärahoitusta kotihoidon ja omaishoidon vahvistamiseen 45 miljoonaa euroa joka vuodelle ensi vuoden alusta alkaen. Kotihoidon on tuettava ihmisten toimintakykyä niin, että ihmiset voivat elää mahdollisimman pitkään ja toimintakykyisinä kotonaan. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi liikkumiseen ja liikuntaan sekä hyvään ravitsemukseen on syytä satsata, koska ne ovat erinomaisia keinoja hyvän arjen turvaamisessa. On välttämätöntä, että ikääntynyt saa palvelunsa oikea-aikaisesti tarpeidensa mukaisesti. Se tarkoittaa myös sitä, että kun ihminen ei enää pysty asumaan kotona, on päästävä entistä helpommin myös muihin asumismuotoihin.

Kuten aiemmin totesin, asiat eivät korjaannu hetkessä ja ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan pitkäjänteistä työtä. Suunta on kuitenkin nyt oikea.

Yksi vanhustenhoidon haasteellisimpia kysymyksiä nyt ja tulevaisuudessa on henkilöstön riittävyys. Erityisesti kotihoitoon tarvitaan pysyvästi lisää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Työntekijöille jatkuvat ylityöt aiheuttavat kuormitusta ja jaksamisongelmia. Lisäksi riittämättömällä henkilöstöllä toimiminen voi johtaa myös virheiden ja vaaratilanteiden yleistymiseen.

Sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuutta tulee lisätä ja työn vaativuuden tulee näkyä myös palkassa. Jos henkilöstökysymystä ei ratkaista, nämä ponnistelumme parannuksien saamiseksi ovat entistä vaikeammat, elleivät mahdottomia.

Koko sote-uudistus on iso rakenteellinen muutos, jolla pyritään parantamaan kokonaistilannetta. Sote-uudistuksen toimeenpano hyvinvointialueilla on käynnissä ja hyvinvointialueiden väliaikaiset toimielimet valmistelevat parhaillaan päätösasioita maaliskuussa aloittaville aluevaltuustoille. Nyt on aito mahdollisuus tehdä jotain uutta.

Oma kunnianhimoinen tavoitteeni on omaishoitajien aseman parantaminen uudistuksessa. Tavoitteeni on, että uudella Pirkanmaan hyvinvointialueella saadaan omaishoitajille yhtenäiset kriteerit ja palkkioluokat ja näytämme omaishoitajille konkreettisesti sen, miten arvokasta heidän työnsä on. Se on sekä taloudellisesti mutta etenkin inhimillisesti järkevää.

Vaikka välillä tuntuu kuin "narulla työntäisi" niin vanhuspalveluita on parannettu ja tullaan parantamaan lainsäädännöllä koko ajan. Nyt ei ole varaa jäädä lepäämään laakereille, vaan epäkohtiin pitää puuttua jatkossakin hanakasti. Jokaisen pitää voida vanheta turvallisesti lompakkoon katsomatta. Se on inhimillistä ja ihmisarvoa kunnioittavaa vanhuspolitiikkaa.

Ilmari Nurminen

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (sd).