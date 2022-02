Olen törmännyt tapauksiin, missä potilas on ottanut yhtä aikaa sekä vanhaa tuttua sydänlääkettä että samaa, mutta aivan toisen nimistä lääkettä, kirjoittaa lääkäri Marianne Marenk.

Läheiseni joutui pitemmäksi aikaa sairaalaan. Kotiin päästyä oli haettava lääkkeet. Tähän asti hän oli aina hoitanut lääkityksensä itse. Nyt hän oli aivan hätääntynyt, sillä suuri osa lääkkeistä oli aivan eri nimisiä. Olivatko ne uusia, mitä piti tehdä vanhoille, omille lääkkeille? Sekä epikriisissä, osaston lääkelistassa, resepteissä että apteekista saaduissa lääkkeissä, kaikissa oli eri nimet. Mistä tämä johtui?

Useimmilla lääkkeillä on rinnakkaisvalmisteet. Lääketehtaat ovat eri maista, joten nimetkin muuttuvat. Ne voivat olla vain vähän erilaisia tai kokonaan eri. Pakkaus on joka tapauksessa eri näköinen.

Usealla lääkärillä on omat tutut lääkkeet, joihin on tottunut. Osastolla on samoja lääkkeitä, mutta eri nimellä. Ja jos lääkäri on eri kotiin lähtiessä, taas voi lääkkeen nimi vaihtua epikriisin ja lääkelistan välillä.

Entä apteekissa? Siellä lain mukaan on kysyttävä, että vaihdetaanko lääke halvempaan. Varmasti useimmat sanovat, että kyllä. Lääkehinnoittelu vaihtuu ainakin osaksi kolmen kuukauden välein, joten kolmen kuukauden välein voi myös lääkkeen nimi vaihtua.

Tosin, jos osaa katsoa, niin pakkaukseen tulee merkintä lääkkeen nimen vaihdosta. Perehdyin asiaan ja totesin, että joskus nimi on hyvin pienellä ja himmeällä samassa etiketissä, missä on sen hetkinen lääke ja annostelukin. Toiset taas laittavat muutokset pakkauksen toiselle puolelle.

Kysymys kuuluukin, kuinka moni ikäihminen tutkii pakkausta edestä ja takaa suurennuslasilla?

Kun asiakas antaa apteekissa luvan vaihtaa lääke halvempaan, hän varmistaa Kelan lääkekorvauksen. Jos hän ei anna tätä lupaa, silloin asiakas maksaa sekä omavastuun että sen osan lääkkeestä joka ylittää niin sanotun viitehinnan eli halvemman hinnan.

Lääkärillä on mahdollisuus kieltää lääkevaihto. Silloin asiakas saa korvauksen lääkkeen täydestä hinnasta. Silloin myös viitehinnan ylittävä osuus kerryttää alkuomavastuuta ja vuosiomavastuuta. Näin lääkkeen nimi pysyy koko ajan samana.

Minulla on tapana keskustella potilaan kanssa syistä, miksi laitan vaihtokiellon ja samalla kysyn potilaan tai hänen omaistensa suostumuksen asiaan. Näin varmistan, että lääkkeen nimi ei vaihdu kolmen kuukauden välein ja aiheuta sekaannusta.

Ymmärrän, että lääkevaihdolla säästetään veroeuroja. Mutta miten paljon hämminkiä aina uuden nimiset lääkkeet aiheuttavat sekä potilaalle että omaiselle.

Olen törmännyt tapauksiin, missä potilas on ottanut yhtä aikaa sekä vanhaa tuttua sydänlääkettä että samaa, mutta aivan toisen nimistä lääkettä. Myrkytyksiltä ei ole vältytty.

Minunkin piti tutkia lääketietokannasta, mitkä lääkkeet vastasivat toisiaan, jotta saatoin selittää asian läheiselleni ja täyttää dosetin oikein. Omaiseni nimittäin kieltäytyi koskemasta enää lääkkeisiin.

Vielä huomautus lääkkeiden saatavuudesta. Lääkkeet kirjoitetaan usein pitemmäksi aikaa, mutta niitä saa vain kolmen kuukauden määrän. Lääkettä voi silloin hakea kolme viikkoa aikaisemmin, mutta ei päivääkään aikaisemmin. Jos lääkettä on kirjoitettu kahden kuukauden ajaksi, mutta myös useampi erä, niin lääkettä voi hakea kaksi viikkoa aikaisemmin, yhden kuukauden lääkkeillä viikkoa aikaisemmin.

Tämä on tärkeä tieto esimerkiksi silloin, kun kyseessä on harvemmin ostettu lääke, jota apteekki ei välttämättä pidä varastossaan. Näin jää riittävästi aikaa lääkkeen tilaamiseen.

Marianne Marenk

lastenlääkäri, Valkeakosken vanhusneuvoston puheenjohtaja