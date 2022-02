Pirkanmaalla tulisi säilyttää mahdollisimman laaja varhaiskasvatuksen tarjonta, kirjoittaa Lempäälän perussuomalaisten Elina Kiiveri.

Varhaiskasvatusmaksuja alennettiin kuluneella hallituskaudella. Tämä uudistus ei kuitenkaan tavoittanut yksityistä perhepäivähoitoa, sillä yksityisen hoidon tukeen ei tullut korotuksia. Palvelusetelimalli on perheille edullisempi vaihtoehto kuin yksityisen hoidon tuki. Tällä hetkellä Pirkanmaalla toimii palvelusetelituottajina useita yksityisiä päiväkotiketjuja.

On ristiriitaista, että emme anna yksityisille perhepäivähoitajille mahdollisuutta toimia palvelusetelituottajina, mutta tuemme kuitenkin yksityisiä päiväkotiketjuja tällä mahdollisuudella. Palvelusetelimalli yksityisessä perhepäivähoidossa olisi kalliimpi kunnille nykyiseen yksityisen hoidon tukeen ja kuntakohtaiseen hoitolisään verrattuna, mutta edullisempi kuin varhaiskasvatus yksityisessä tai kunnallisessa päiväkodissa.

Selvitin, millaisia kokemuksia palvelusetelin käyttöönotosta yksityisessä perhepäivähoidossa on saatu muualta Suomesta.

Oulussa ja Jyväskylässä palvelusetelimalli yksityisessä perhepäivähoidossa on ollut käytössä 2000-luvun alusta lähtien. Palvelusetelillä palvelujaan tuottavia yksityisiä perhepäivähoitajia Oulussa työskentelee tällä hetkellä noin 60 ja Jyväskylässä 53. Vain kolme yksityistä perhepäivähoitajaa on halunnut säilyttää yksityisen hoidon tuen mallin Jyväskylässä.

Molemmilla paikkakunnilla yksityiset perhepäivähoitajat ovat saaneet säilyttää yrittämisessään itsenäisyytensä eli sopia perheiden kanssa työajastaan ja lomistaan. Palvelusopimuksessa perheet ovat sitoutuneet järjestämään mahdollisen varahoidon itse ja sovittaneet hoidontarpeen yksityisen perhepäivähoitajan ehtoihin. Sekä Oulussa että Jyväskylässä palvelusetelimallia on pidetty sujuvampana kuin yksityisen hoidon tukea.

Molemmissa kunnissa on lisäksi ollut käytössä oman lapsen palveluraha. Yksityiset perhepäivähoitajat ovat saaneet palvelurahaa 400 euroa kuukaudessa omasta lapsestaan, mikäli he ovat samalla hoitaneet vähintään kahta perheen ulkopuolista lasta kotonaan. Tämä on tehnyt yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ryhtymisen houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi vanhemmille, jotka haluaisivat hoitaa lapsiaan kotona mahdollisimman pitkään.

Molemmissa kunnissa eläköityvien hoitajien tilalle on näin saatu uusia yksityisiä perhepäivähoitajia.

Jos haluamme jatkossa tarjota Pirkanmaalla yksityistä perhepäivähoitoa, on mietittävä, miten turvaamme yksityisen perhepäivähoidon kannattavuutta yrittäjille tulevaisuudessa samalla kun varhaiskasvatusmaksut ovat alentuneet kunnallisessa päivähoidossa ja palveluseteli on otettu käyttöön eri puolilla Pirkanmaata yksityisissä päiväkodeissa.

Selvitettäväksi nyt jäisikin, mikäli eri puolilla Pirkanmaata haluttaisiin todella punnita palvelusetelin käyttöönottoa, kuinka Tampereen seutukunnallinen palvelusetelipalvelujen sääntökirja määrittelisi yksityisten perhepäivähoitajien työehdot ja palvelusetelien arvot nykyisiä ehtoja ja toimeentuloa heikentämättä. Sääntökirjaa päivitetään tulevana keväänä, joten on aika sääntöjen kirjaamiselle.

Palvelusetelimalli toisi yksityisen perhepäivähoidon pieni- ja keskituloisten monilapsisten perheiden saataville. Jokaisella lapsella on oikeus omaa temperamenttiaan ja tarpeitaan vastaavaan hoitoon. Tiedämme, etteivät isot ryhmät ole alle kolmevuotiaille lapsille parhaita kasvuympäristöjä.

Mielestäni Pirkanmaalla tulisi säilyttää mahdollisimman laaja varhaiskasvatuksen tarjonta perheiden ja lasten yksilölliset tarpeet huomioiden.

Elina Kiiveri

varavaltuutettu (ps.). Lempäälä