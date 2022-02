Koemme työmme merkitykselliseksi, sillä se tuottaa arvoa terveydelle, kasvulle ja kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, kirjoittaa viisi ammatillisiksi opettajiksi opiskelevaa.

Sosiaali- ja terveysalaan (sote-ala) liittyvät kirjoitukset ovat viime aikoina olleet mielestämme negatiivisia ja hyvät asiat ovat jääneet unohduksiin – alalle tarvitaan kuitenkin pysyviä ammattilaisia ja positiivista puhetta!

Olemme omien alojemme ylpeitä osaajia sekä tulevia ammatillisia opettajia. Koemme olevamme erityisessä asemassa sote-alan veto- ja pitovoiman parantamisessa. Haluammekin nostaa esiin, mistä me olemme saaneet työssämme sote-alalla merkityksellisyyden ja mielekkyyden tunteita ja miksi olemme pysyneet alalla.

Työssämme olemme päässeet kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja kokemaan ikimuistoisia tunteita. Olemme saaneet olla mukana monen ihmisen tärkeissä ja ainutkertaisissa hetkissä. Koemme työmme merkitykselliseksi, sillä se tuottaa arvoa terveydelle, kasvulle ja kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Ihmisten auttaminen ja heidän kanssaan toimiminen on tuottanut meille positiivista energiaa, joka on auttanut meitä jaksamaan haastavampien hetkien yli. Olemme oppineet työmme kautta itsemme johtamista ja oma-aloitteisuutta, jota tarvitaan elämässä muutenkin. Työn kautta olemme myös saaneet kokea yhteisöllisyyden tunnetta, ja työyhteisöistämme on tullut meille perheen kaltaisia.

Sote-alan opintojen ja alan lukuisten työmahdollisuuksien vuoksi olemme pystyneet luomaan itsellemme mielenkiintoiset urapolut. Olemme kaikki työllistyneet uramme ajan hyvin ja päässeet tekemään omannäköistä työtä. Alalla on valtava määrä urapolkuja, tehtävänkuvia, ja kouluttautumisvaihtoehtoja – ammatilliselta puoleltakin voi edetä halutessaan tohtoriopintoihin asti.

Mielestämme sote-ala on tulevaisuuden ala, jota voimme kehittää aktiivisesti tulevaisuutta ajatellen. Tässä työssä voi oppia aina uutta.

Kokemuksemme mukaan laaja-alaisten sote-opintojen aikana opiskelijoista kasvaa moniosaavia ammattilaisia, joilla ei ihan heti mene erilaisissa tilanteissa “sormi suuhun”. Koulutuksen ja jatkuvan oppimisen kautta opiskelijat saavat työskennellä mielenkiintoisella alalla ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa oman alansa kehitykseen.

Alan palkka-, työnjärjestely- ja johtamisongelmista on keskusteltu julkisuudessa, emmekä mekään niitä yhtään väheksy. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ehdotuksia sote-henkilökunnan riittävyyteen ja saatavuuteen. Uskomme, että alan haasteisiin löydetään ratkaisuja pian.

Valmistuvina ammatillisina opettajina luomme osaltamme sosiaali- ja terveysalan tulevaisuutta ja toivomme, että saamme opettaa motivoituneita, alalle soveltuvia opiskelijoita ja tulevia alan ammattilaisia.

Antinaho Mia

sosionomi YAMK

Hietamies Niina

lähihoitaja, sairaanhoitaja YAMK

Rekola Päivi

lähihoitaja, sosionomi YAMK

Sipilä Ulla

lähihoitaja, sairaanhoitaja, ensihoitaja YAMK

Turtiainen Paula

sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, TtM

Kirjoittajat opiskelevat ammatillisiksi opettajiksi Tamkissa.