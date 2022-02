Syrjäytyminen on tilastojen valossa joissakin kunnissa varsin pientä, kirjoittaa kansanedustaja Veijo Niemi.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan jäsenenä olin mukana tilaamassa tutkimuksen Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelurakenne, rahavirrat sekä seurannan haasteet. Tarkastelun kohteena olivat 15 – 29-vuotiaat nuoret.

Juuri julkaistu selvitys tarkastelee asiaa hyvin monesta suunnasta tilastojen ja haastattelujen kautta. Tilastoissa näkyy lukuja muun muassa palvelujen käytöstä, kustannuksista, nuorisorikollisuudesta, nuorisotyöttömyydestä ja hyvinvointiarvioista eri kunnissa.

Syrjäytyminen on tilastojen valossa joissakin kunnissa varsin pientä. Aito kannustava yhteiskunnallinen tuki nuorille, osallistuminen, sitoutuminen ja työllistyminen ovat niissä onnistuneet. Konkreettiset ja mielekkäät opinnot ovat tuoneet heille työpaikkoja. Kaikissa kunnissa ei nuorten tilanne valitettavasti niin hyvin ole.

Nuorille on suuri määrä peruspalveluja, kuten sosiaali-, terveys-, koulutus-, työ- ja elinkeino-, nuorisotyö-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Tutkimuksessa julkiset palvelut on ryhmitelty ennaltaehkäiseviin, tukeviin ja korjaaviin. Syrjäytymisen ennaltaehkäisy tulee luonnollisesti taloudellisesti ja inhimillisesti edullisemmaksi kuin korjaaviin toimiin joutuminen. Siksi ennaltaehkäisyyn on mielestäni pyrittävä kaikin mahdollisin keinoin.

Vaikka tämä laaja selvitys tarkastelee syrjäytymistä paljolti julkisten toimintojen kautta, siitä saa hyvin monitahoisen pohjan asian lähitarkastelulle.

Viime aikoina keskustelussa on ollut myös psykoterapian käytön kasvu. Pari vuotta olemme eläneet epävarmaa, sulkeutunutta, toimintoja ja tapahtumia rajoittanutta korona-aikaa. Masentuneisuus ja talousvaikeudet ovat ymmärrettävästi lisääntyneet. Luottamusta omaan itseen ja tulevaisuuden elämään tarvitaan nyt todella. Se ei saa kuitenkaan johtaa terapiatoiminnassa yliproblemasointiin tai mielialalääkityksen turhaan lisäämiseen.

Vanhan sanonnan mukaan lääkkeitä ei tarvita, jos estetään sairastuminen.

Osallisuuden ja toiminnallisuuden mahdollistaminen on paras lääke monelle nuorelle ja toki aikuisellekin. Pitkään epävarmuudessa eläminen, kontaktien ja kasvokkaisten aitojen tunteiden puute ei voi olla psyykkisesti vaikuttamatta.

Vain sosiaalisen median kautta puhelimilla tai tietokoneilla hoidettu kommunikointi ei näytä ihmisten todellisia tunteita. Olemme tällä hetkellä kaikki erillämme myös maskien takana. Nuoret, jotka vasta kasvavat elämään ja yhteisöllisyyteen, syrjäytyvät kaikkein eniten.

Turvallisuuden tunne syntyy aidosti nähtävistä ja välittäviksi koetuista ihmisistä ympärillämme.

Sitten kun koronaeristyksen aika on ohitse, toivon että julkista rahoitusta suunnataan positiivisesti ihmisiä yhdistävään ja motivoivaan toiminnallisuuteen. Uutena valittuna aluevaltuutettuna pidän nuorten asiat vahvasti esillä myös aluevaltuustossa. Kontaktien kautta nuoret, jotka ovat syrjäytymisvaarassa, voivat löytää työpaikan, elämänkumppanin ja päästä elämään kiinni.

Kannustava ja oikeudenmukainen yhteen hiileen puhaltaminen on maassamme nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Veijo Niemi

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (ps.)