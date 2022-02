Lastensuojelun sijaishuollossa tapahtuu paljon hyvää, kirjoittaa seitsemän sijaishuollosta itsenäistynyttä nuorta.

Lastensuojelun sijaishuoltoa koskevassa keskustelussa usein kerrotaan epäonnistumisista ja haasteista. Vaikka niistä on tärkeä puhua, meidän mielestämme on kuitenkin aivan yhtä tärkeää puhua onnistumisista ja hyvistä asioista. Lastensuojelun sijaishuolto tarkoittaa sitä, että lapsi asuu sijoitettuna sijaisperheeseen, perhekotiin tai lastensuojelulaitokseen.

Meillä on lämpimiä ja tärkeitä muistoja sijaishuollosta – yhdessä vietetyistä leffailloista, reissuista ja hassuttelusta, aivan kuin tavanomaisissa perheissä. Meille on syntynyt tärkeitä ihmissuhteita sijaishuollon aikana. Olemme saaneet olla osa välittäviä kasvuyhteisöjä. Ne ovat antaneet elämälle eväitä, joista on voinut rakentaa itselle mielekästä arkea ja tulevaisuutta.

Meillä on kokemuksia välittävistä ja osaavista aikuisista. Niin ammattilaisten kuin sijaisvanhempien omat kiinnostuksen kohteet ja intohimot ovat rohkaisseet meitä löytämään niitä omassa elämässä. Meiltä on kyselty kuulumisia senkin jälkeen, kun kukaan ei ole siihen enää velvoittanut.

Haavoittavat kokemukset eivät tietysti hetkessä muutu ruusuiksi, eikä jokaisella tarinalla ole onnellista loppua. Olemme kuitenkin löytäneet näille haastaville kokemuksille toisenlaisia, positiivisiakin merkityksiä ja pikkuhiljaa opetelleet elämään niiden kanssa.

Lastensuojelun sijaishuollossa on mahdollisuus saavuttaa entistä enemmän hyvää. Jokaisen halukkaan pitää päästä mukaan vertaisista koostuviin ryhmiin, joissa voi tavata muita samankaltaisia kokemuksia kohdanneita ihmisiä. Lapset ja nuoret tulee ottaa aktiivisemmin mukaan lastensuojelun kehittämistyöhön, koska meillä on paljon annettavaa.

Lastensuojelun sijaishuollossa tapahtuu paljon hyvää. Tulevaisuudessa tulee ottaa tästä opiksi: kehittää lastensuojelun sijaishuoltoa oppimalla onnistumisista ja luopumalla toimimattomasta. Sijaishuollossa työntekijät tarvitsevat lisää aikaa työskentelyyn yhdessä lasten ja nuorten kanssa ja läheisille on tarjottava enemmän tukea.

Kaikilta ammattilaisilta, päätöksentekijöiltä, medialta ja kanssaihmisiltä vaadimme leimaamisen lopettamista. Ikävät sanat, asenteellisuus ja tietämättömyyteen perustuvat ennakkoluulot satuttavat. Ne satuttavat meitä ja kymmeniä tuhansia muita, lastensuojelun entisiä ja nykyisiä asiakkaita sekä heidän läheisiään.

Lapsen tai nuoren sijoittaminen sijaishuoltoon on aina lupaus yhteiskunnalta. Lupaus ymmärryksestä, hoivasta ja hellyydestä sekä mahdollisuudesta kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Tuoreiden aluevaltuutettujen ja muiden päätöksentekijöiden on varmistettava, että tuo lupaus pitää. Lastensuojelun tulee olla lupaus paremmasta, eikä vain vähemmän huonosta.

Perjantaina Suomessa juhlittiin kolmatta kertaa kansainvälistä Care Day’ta. Juhlapäivänä juhlitaan lastensuojelun sijaishuollossa asuvia lapsia ja nuoria sekä heistä välittäviä henkilöitä.

Onni Westlund

kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry, lastensuojelun kehittämisyhteisö

Milja Kaijanen

asiantuntija, Pesäpuu ry, lastensuojelun kehittämisyhteisö

Anni Järvinen, Fanny Nortamo, Carolina Kaski, Jonna Keränen, Joonatan Ikonen, Sofia Korkala, Sari Levänen

itsenäistyneiden nuorten kokemusasiantuntijaryhmä