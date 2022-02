Kirkon ruohonjuuritasolla on iso joukko toimijoita, joille sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus ja erilaisten vähemmistöjen kanssa toimiminen ovat itsestäänselvyyksiä, kirjoittavat Olli-Pekka Silfverhuth, Timo Takala ja Ari Hukari.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat suurimmalle osalle suomalaisista keskeisiä arvoja. Heille evankelis-luterilainen kirkko saattaa näyttäytyä patriarkaalisena yhteisönä, joka kyllä puhuu tasa-arvon merkityksestä, mutta toimii käytännössä toisin.

Tästä viimeisin esimerkki on muutaman viikon takaa, jolloin kirkkohallituksen täysistunto ei ollut valmis hyväksymään kirkon tasa-arvopalkinnon nimeämistä emeritapiispa Irja Askolan mukaan. Kuitenkin juuri Askola on ensimmäisenä naispuolisena piispana avannut monilla tavoin kirkkoa tasa-arvoisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi. Hän on ollut tienraivaaja ja lasikattojen särkijä sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä sekä pitänyt esillä erilaisten vähemmistöjen ääntä edesauttaen esimerkiksi saavutettavuuden parantumista kirkossa.

Lisäksi hän oli keskeisesti vaikuttamassa siihen, että kyseinen palkinto ylipäätänsä kirkkoon perustettiin. Näillä kaikilla kiistämättömillä ansioilla ei nähty arvoa vaan hyvin valmisteltu esitys äänestettiin nurin.

Kyseinen päätös oli kaikella tavalla hämmentävä ja nolo, mutta ei kuitenkaan yllättävä.

Lue lisää: Katso hakukoneesta, kuinka moni kuuluu kirkkoon asuinalueellasi – Jäsenmäärä on romahtanut Tampereella ja erityisesti kahdessa seurakunnassa: ”Tämä on todella kriittinen aika kirkolle”

Samaan aikaan yhteiskunnassa moni muu taho on palkinnut niitä kirkon vaikuttajia, jotka ovat edistäneet tasa-arvoa. Tämä ristiriita tekee näkyväksi sen, että luterilaisessa kirkossa on vielä matkaa sen julistamien arvojen todeksi elämiseen. Kirkon sisällä näkemysten kirjo on laaja siitä huolimatta, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kuuluvat erottamattomasti kirkon ydinsanomaan ja ovat keskeinen osa kristittynä elämistä. Kirkko on olemukseltaan samanarvoisten yhteisö. Kirkko on kutsuttu toteuttamaan syrjimättömyyttä ja olemaan kaikkia osallistava yhteisö. Tämän tulee olla luovuttamaton osa kirkon elämää.

Lue lisää: Piispa Mari Leppänen on valinnut rohkean linjan, jota ei kirkon johdossa ole ennen nähty – ”Valtaa pitävien toimintakin on lopulta inhimillistä räpellystä”

Tasa-arvopalkintopäätös ei onneksi ole koko kuva kirkosta. Siinä missä kirkon ylimmässä hallinnossa kompuroidaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä, kirkon ruohonjuuritasolla on iso joukko toimijoita, joille sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus ja erilaisten vähemmistöjen kanssa toimiminen ovat itsestäänselvyyksiä.

Onkin kysyttävä, millä painoarvolla kenenkin ääni kuuluu kirkon hallinnossa. Tähän jokaisella 16 vuotta täyttäneellä on mahdollisuus vaikuttaa seurakuntavaalien kautta.

Kysymys tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta ei ole mielipidekysymys tai kehällinen asia. Kyse on lopulta siitä, mikä ja millainen kirkko on. Sen vuoksi myös luterilaisten kirkkojen yhteisö Luterilainen Maailmanliitto on viime vuosina tehnyt aktiivisesti työtä tasa-arvon edistämiseksi ja epäoikeudenmukaisten rakenteiden purkamiseksi. Tähän myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut. Tämä tarkoittaa myös kirkon hallintoa kokonaisuudessaan.

Lue lisää: Pastori Marjut Mulari ei hyväksy sitä, miten kirkko ”jaottelee ihmisiä” – ristiäisissä ja häissä tapahtuu asioita, jotka nolottavat jo pappiakin

Patriarkaalisten ja epätasa-arvoisten ajatusten ja rakenteiden purkaminen ottaa aikansa. Epäkohtiin on puututtava välittömästi. Kirkon päättäjillä ja vastuunkantajilla on erityinen vastuu edistää aktiivisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kirkon hallinnon kaikilla tasolla. Hallinnon tulee edistää sitä kaikkea hyvää, mitä kirkossa tehdään.

Lähimmäisenrakkaus on erottamaton osa evankeliumin asian edistämistä.

Olli-Pekka Silfverhuth

Pirkkalan seurakunnan johtava pappi

Timo Takala

rovasti

Ari Hukari

teologian tohtori