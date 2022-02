Nuoret eivät tiedosta talousosaamisen tärkeyttä elämässä, jos rahan kanssa toimiminen ei ole arkipäiväistä, kirjoittaa kaksi Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion talous- ja elinkeinoelämän linjan opiskelijaa.

Nuorten talousosaamisesta puhutaan usein uutisissa ja sosiaalisessa mediassa. Yleisesti puhutaan nuorten talousosaamisen olevan puutteellista.

Osa nuorista on kiinnostunut taloudesta ja osa taas ei koe taloustaitoja merkityksellisinä. Tästä syystä syntyy merkittävä ero oppilaiden välille. On valitettavaa, jos seuraamme oppilaiden keskimääräistä osaamista, kun pitäisi keskittyä enemmän hajontaan: onko talousosaamisen erot oppilaiden välillä kasvaneet?

Miksi joitain kiinnostaa talous ja joitain ei? Laboren nuorten talousosaamista käsittelevässä tekstissä nostetaan esille korrelaatio matematiikan ja talousosaamisen välillä. On siis mahdollista, että oppilaat, jotka eivät ole hyviä matematiikassa, eivät samasta syystä ole kiinnostuneita taloudestakaan.

Käytännön tasolla talous on lukuja ja numeroita tavalla tai toisella.

Lue lisää: Erin Laitinen, 16, aloitti viidellä eurolla, ja Michaela Jokiniemellä, 18, on jo muutaman tuhannen euron salkku – Näin he sijoittavat rahansa: ”Se on aika helppoakin”

Nuorten kiinnostus taloudesta voisi merkittävästi kasvaa, jos nuori otettaisiin varhaisessa vaiheessa mukaan pohtimaan oman perheen taloudenpitoa. Nuori huomaisi taloustaitojen merkityksen jo nuorella iällä.

Nuoret eivät tiedosta talousosaamisen tärkeyttä elämässä, jos rahan kanssa toimiminen ei ole arkipäiväistä. Taloustaitojen tarve ilmenee jokaisen elämässä – jos ei nyt niin tulevaisuudessa - haluttiin tai ei.

Taloustaidot ovat merkityksellisiä koko elämän kannalta. Ihminen voi päättää, velkaantuuko holtittomasti ja päätyy vuosien päästä Ulosottoviraston asiakkaaksi vai huolehtiiko omasta taloudestaan vastuullisesti hyviä päätöksiä tehden. Se on ihmisen oma valinta, koska Suomessa on mahdollisuuksien tasa-arvo: ihmisellä on Suomessa keskimäärin loistavat eväät menestykseen, jos vain tahtoa löytyy ihmiseltä itseltään.

Vaadimme taloustaitojen korostamisen lisäämistä koulutusjärjestelmässä. On kestämätöntä, jos yhdessä maailman parhaassa koulutusjärjestelmässä eli Suomessa ei tunnisteta taloustaitojen merkitystä. Jotta nuorten taloustaidot kehittyvät jatkossa suotuisasti, on opetuksen kurssia käännettävä ja taitojen merkitystä korostettava opetuksessa.

On totta, että suomalaisnuoret pärjäävät taloudenhallinnassa globaalisti varsin hyvin (Pisa-tutkimus 2018), mutta jäämme esimerkiksi Viron taakse. Emme voi levittää käsiä sen edessä, että pärjäämme hyvin, koska näemme, ettei meillä mene hyvin. Jotta talousosaaminen paranee, vaatii se koulutuksen ohella laajaa yhteiskunnallista heräämistä.

Lue lisää: Kohtasimme yhdeksän nuorta Tampereen keskustassa – Näin he kertovat odotuksistaan työelämästä: ”Ei pidä aina odottaa, että äiti tai isä antavat rahaa”

Kouluilla ei voi olla täyttä vastuuta vaan jokaisella ihmisellä on vastuu siitä, että nuoret heräävät pohtimaan taloudenpitoaan.

Olemme Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion talous- ja elinkeinoelämän linjalla aloittaneet nuorten taloustaitojen parantamista koskevan projektin. Käymme pitämässä yläkoululaisille työpajoja, jotka liittyvät talouteen ja sen hallintaan ja jotka käsittelevät eri näkökulmia.

Patrick Itäniemi

Juuso Latvateikari

Tampere