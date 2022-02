Rongankadun uudistussuunnitelma on epäonnistunut – pyöräilijällä yksi tapa välttää vaaranpaikat, mutta keino tuskin on uudistuksen tavoite

Pyöräilyn, jalankulun ja joukkoliikenteen ehdoilla uudistettavasta Tampereen Rongankadusta on tulossa kallis epäonnistuminen, jolla ei ole pyöräilyn ja jalankulun kannalta muita parannuksia nykytilaan kuin leventäminen nykystandardin mukaiseksi.

Nykyisen ratkaisun kipukohdat löytyvät risteyksistä, jotka ovat uutta suunnitellessakin laadun kannalta olennaisimmat kohdat.

Uuden suunnitelman suurin ongelma on Pellavatehtaankadun ja Rongankadun risteys. Idästä tuleva, vasemmalle P-Hämppiin kääntyvä autoilija on kääntyvänä pyörätietä kulkevaan nähden väistämisvelvollinen. Toisaalta myös lännestä lähestyvällä pyöräilijällä on kärkikolmio. Nykyinen tieliikennelaki pitää molempia toisiinsa nähden väistämisvelvollisina.

Kaiken kukkuraksi pyörätielle piirretty banaanin muotoinen mutka estää tehokkaasti näkyvyyden taakse. Takaviistosta, ylämäestä tulevien autoilijoiden havainnoimista ei voida myöskään helpottaa levittämällä mutkaa ulospäin, sillä tila ei riitä.

Rongankadun kehittämiselle on asetettu tavoitteeksi “esimerkillisen laadukas pyörätie kantakaupunkiin”, missä “korotukset selkeyttävät liikenteen hierarkiaa ja pyöräilijän etuajo-oikeutta”.

Nykyisellä suunnitelmalla ollaan kuitenkin rakentamassa uutta siten, että olemassa olevan reitin virheet kopioidaan laserin tarkkuudella ja päälle ripotellaan mausteeksi entistä vaarallisempi risteys sekä epäselvät ajojärjestelyt.

Hauska kyllä, suoraan Rongakatua kulkevalle pyöräilijälle on olemassa myös laillinen ja vaivaton tapa välttää vaarallinen shikaani ja väistämisvelvollisuus: ajorataa pitkin polkeminen. Tätä tuskin voidaan pitää merkkinä vaaditusta esimerkillisestä laadukkuudesta.

Esitetty suunnitelma ei noudata yhdyskuntalautakunnan 23.3.2021 hyväksymää Rongankadun yleissuunnitelmaa eikä pormestariohjelman kirjauksia pitää kiinni parhaista käytännöistä ja suunnittelusta, saati saavuta hankkeelle erikseen asetettuja vaatimuksia. Kaupunkistrategiaakaan ei voi noin vain sivuuttaa, sillä se on laillisesti sitova.

Pyöräilyn erittäin rajallista investointibudjettia ei ole mitään mieltä käyttää ratkaisuihin, joiden seurauksena on turvallisempaa, nopeampaa ja selkeämpää polkea ajorataa pitkin.

Tommi Nummelin

Tampere