Ensi vuonna sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät uudelle Pirkanmaan hyvinvointialueelle, se muuttaa kaupungin roolia, kirjoittaa Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Pitkään suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tarkoitti käytännössä hyvinvointikuntaa. Ensi vuonna tilanne muuttuu, kun kuntien aiemmin järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät uudelle Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Samalla kaupunkien rooli muuttuu uudenlaiseksi.

Hyvinvointi ei silti katoa kaupunkien työtehtävistä, päinvastoin. Painopiste siirtyy sairauksien tai ongelmien hoidon sijaan hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvinvointia lisäävät esimerkiksi tarjolla olevat liikuntapaikat, kulttuuripalvelut ja yhdessäolon mahdollisuudet. Ne ovat kaikki kaupungin töitä.

Silta hyvinvointialueeseen täytyy pitää kunnossa, sillä monet pahoinvoinnin paikat huomataan usein kaupungin palveluissa, kuten päiväkodeissa ja kouluissa. Meidän tehtävämme on varmistaa, että yhteistyö kaupungin ja hyvinvointialueen välillä toimii saumattomasti.

Vastaavasti kaupungin kehittämistä on katsottava myös ikäihmisten palveluiden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Hyvä vanhuus ei ole vain sosiaali- ja terveydenhuollon kysymys. Se on myös hyvää ikääntymistä kaupungissa, jossa esimerkiksi kulkeminen on esteetöntä ja kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia monipuolisesti tarjolla. Sama ajattelu koskee tietysti myös opiskelevien ja työikäisten hyvinvointia.

Työtä hyvinvointialueiden siirron eteen on tehty ja tehdään parhaillaan kaupungilla ja lukuisissa eri paikoissa. Tärkeintä on varmistaa palvelujen saumaton siirtyminen ja henkilöstön hyvinvointi.

Vaikka katse pysyy tänä vuonna tarkkaan hyvinvointialueiden synnyssä, mietimme koko ajan enemmän myös kaupungin uutta roolia tamperelaisten elämässä. Tulevaisuudessa kaupungin työssä korostuvat etenkin kasvatus, koulutus, kansainvälisyys ja elinvoiman tukeminen sekä työllisyys, yritykset ja kaupunkiympäristön kehittäminen.

Onko tulevaisuuden kaupunki siis hallintokoneisto vai alusta? Luommeko uutta vai toteutammeko normeja?

Oma vastaukseni kumpuaa historiasta. Kaupunkeihin on kautta aikain tultu mahdollisuuksien perässä. Meidän työmme on luoda ja vahvistaa näitä mahdollisuuksia. Kaupungin tehtävä on olla innovatiivinen alusta, jonka päälle jokainen voi rakentaa omannäköisensä elämän.

Tämä tarkoittaa myös, ettei kaupunkeja voi johtaa kulmahuoneesta ja sisäänpäin. Mahdollisuuksia voi luoda vain yhteistyössä asukkaiden, henkilöstön, eri sidosryhmien ja poliittisten ryhmien kanssa. Työ vaatii myös katseen kääntämistä ulospäin ja yli kaupungin rajojen. Esimerkiksi omaan työhöni pormestarina kuuluu vahvistaa Tampereen kansainvälistä asemaa ja etsiä meille mahdollisuuksia myös maailmalta.

Tampere on tunnetusti rohkea päättämään ja menemään eteenpäin. Me osaamme ja uskallamme, ja se on valttimme tulevaisuudessakin.

Tamperelaiselle kaupungin roolin muutos ei heti 1.1.2023 näy toivottavasti mitenkään. Tulevaisuudessa se näkyy kuitenkin entistä enemmän esimerkiksi keskusteluina toisenlaisista kulmista ja vaikuttamisena toisenlaisiin asioihin. Vaikka hyvinvointialueet syntyvät, koti on silti kaupungissa.

Anna-Kaisa Ikonen

Tampereen pormestari (kok.)