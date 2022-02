Suomen kaltaisessa taloudessa talouskasvu perustuu ennen kaikkea osaamiseen, innovaatioihin ja investointeihin. Koulutus, osaaminen ja tutkimus ovat kolme tärkeintä sanaa tulevaisuuden kannalta.

Suomen menestys rakentuu koulutuksen, tutkimuksen, osaamisen ja uusien innovaatioiden varaan. Tällä hallituskaudella olemme tehneet useita merkittäviä tulevaisuuspäätöksiä, kun olemme panostaneet laajasti osaamiseen aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Olemme palauttaneet subjektiivisen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, pienentäneet ryhmäkokoja ja alentaneet varhaiskasvatuksen maksuja.

Yksi hallituksen tärkeimmistä tulevaisuusuudistuksista on ollut oppivelvollisuuden laajentaminen. Sen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja sekä parantaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Uudistus on merkittävä tasa-arvoteko, sillä sen ansiosta toisen asteen koulutus on nuorille aidosti maksutonta. Ensimmäisiä viitteitä koulupudokkuuden vähentymisestä onkin jo nähtävillä.

Koronakriisi on vaikuttanut lasten ja nuorten elämään syvästi. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta lapsistamme ja nuoristamme kasvaa hyvinvoivia, osaavia ja omiin kykyihinsä luottavia aikuisia. Heitä on tuettava entistä paremmin koko koulupolun aikana; aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja korkeakouluun saakka.

Koulutuksellisen tasa-arvon lisäämiseksi hallitus on tehnyt paljon tärkeitä päätöksiä. Yksi esimerkki on niin kutsuttu myönteisen erityiskohtelun määräraha, joka on osoittautunut tutkitusti vaikuttavaksi keinoksi vähentää yhteiskunnallisen eriarvoistumisen vaikutuksia. Siksi on hyvä, että tämä kirjataan pysyvästi lakiin.

Nyt onkin ensiarvoisen tärkeää, että hyviä käytäntöjä arvioidaan ja vakiinnutetaan. Meillä ei ole varaa luopua siitä, mikä on huomattu toimivaksi. On oltava uskallusta investoida, kun jälleenrakennamme Suomea koronakriisin jälkeiseen aikaan.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäksi koulutus- ja osaamispanostuksilla on suora yhteys talouteemme. Vielä vuosituhannen alussa olimme yksi maailman koulutetuimmista maista, mutta nyt olemme jääneet kauas OECD-maiden kärjestä.

Suunta ei muutu ilman selkeää yhteistä tahtotilaa ja määrätietoisia toimia. Korkeakoulutettujen osuutta nuorten ikäluokasta on nostettava selvästi, jotta pysymme muiden kärkimaiden tahdissa.

Suomen kaltaisessa taloudessa talouskasvu perustuu ennen kaikkea osaamiseen, innovaatioihin ja investointeihin. Kestävän kasvun luomiseksi meidän on keskityttävä erityisesti tuottavuuden parantamiseen ja osaavaan työvoimaan.

On tärkeää, että puolueet ovat yhdessä sitoutuneet Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen eli TKI-rahoituksen nostamiseen 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Sitoumuksen toimeenpanon on oltava Suomen talouspolitiikan ytimessä.

Olemme ottaneet ensimmäiset askeleet, mutta vauhtia on saatava lisää. Koulutus, osaaminen ja tutkimus ovat kolme tärkeintä sanaa Suomen tulevaisuuden, menestymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Nyt tarvitsemme pitkäjänteisyyttä ja yhteistä tahtoa. Jatketaan yhdessä vuosikymmenen tärkeintä tehtäväämme.

Sanna Marin

Kirjoittaja on pääministeri ja pirkanmaalainen kansanedustaja (sd.)

Lue lisää: Pääministeri Marin valtio­päivien avajais­keskustelussa: Kasvua tukevaa politiikkaa ei tule lopettaa liian aikaisin

Lue lisää: Laaja henkilöhaastattelu: Sanna Marin kertoo, mitä piilee jäänviileän itsevarmuuden alla, että hän on yhden asian friikki ja miten hän ponnisti köyhyydestä politiikan huipulle