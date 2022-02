Suomen vaalijärjestelmän epäkohdista vaalityöryhmä käsitteli oikeastaan vain suhteellisuuden puutetta, mutta jätti korjausehdotukset hamaan tulevaisuuteen, kirjoittaa valtio-opin dosentti Pertti Timonen.

Ei tullut aikoinaan hiiren ompelemana kissalle takkia. Samoin kävi lähes kaksi vuotta istuneelle lähinnä puolueiden puoluesihteereistä koostuneelle parlamentaariselle vaalityöryhmälle. Uusi uljas vaalijärjestelmä jäi ompelematta. Sama tilanne on jatkunut vuosikymmenestä toiseen, koska puolueet tuijottavat silmänsä sokeiksi vain oman valtansa perään ja unohtavat täysin nykyaikaisen demokratian vaatimukset.

Työryhmä keskittyi toimeksiantonsa mukaisesti lähinnä vaalirahoitukseen liittyviin ongelmiin, mutta lähestyi niitäkin varsin vanhanaikaisesti eli pyrki lisäämään vain vaalirahoituksen kontrollia ja byrokratiaa.

Käy melkein oikeusministeriötä ja eduskuntaa sääliksi, kun se yrittää pukea ehdotukset lain muotoon.

Kansainvälinen kokemus on osoittanut, että on varsin turhauttavaa syynätä, kuka on antanut vaalirahaa ja kuinka paljon. Vaalirahan pesu on yhtä helppoa kuin muunkin rahan pesu. Käyttökelpoisin keino olisikin säätää vaalikampanjoille, erityisesti ehdokkaille, kampanjakatot, joita voisi ainakin jollain tavalla valvoa. Tästäkään vaalityöryhmä ei päässyt yksimielisyyteen.

Varsinainen kukkanen on työryhmän seuraava ehdotus: "Työryhmä pitää tärkeänä, että selvitetään, miten pystytään tehokkaasti estämään ulkomailta Suomen vaaleihin kohdistuva vaalirahoituksen keinoin tapahtuva vaalihäirintä ja epäasiallinen vaalivaikuttaminen."

Mahtavat menneen ajan politrukit, jotka kärräsivät ruplia ja dollareita Suomen vaalitaisteluihin, nauravat partaansa.

Suomen vaalijärjestelmän epäkohdista vaalityöryhmä käsitteli oikeastaan vain suhteellisuuden puutetta, mutta jätti siinäkin korjausehdotukset hamaan tulevaisuuteen.

Mitä epäkohtia Suomen vaalijärjestelmässä sitten on nykyaikaista demokratiaa ajatellen? Luettelo on pitkä. Heikko suhteellisuus tuli jo edellä mainittua. Muita puutteita ovat liian korkea ääni- ja vaalioikeusikäraja, alhainen äänestysaktiivisuus, puolueiden väliset vaaliliitot, valtakunnallisten äänikynnysten puuttuminen, eriaikaiset vaalit, luottamustointen kasautuminen samoille henkilöille, toimikausien rajaamattomuus, varaedustajajärjestelmän puuttuminen eduskunnasta ja niin edelleen.

Esimerkiksi äänestysaktiivisuutta ei pystytä kohottamaan kuin vaaleja yhdistämällä, siirtymällä nettiäänestämiseen ja viime kädessä säätämällä äänestysvelvollisuus.

Vaaliliittojen epädemokraattinen vaikutus on tullut viime aikoina entistä vahvemmin esille, kun puolueet ovat sopineet, että eduskuntavaalien jälkeen suurimman eduskuntaryhmän edustaja alkaa vetää hallitusneuvotteluja. Vaaliliittojen seurauksena puolue voi joko saada tai menettää tämän esikoisoikeuden. Tällä voi olla huomattava poliittinen merkitys.

Sama epäoikeudenmukaisuus toteutuu myös kunta- ja aluetasolla: Tampereella kokoomus sai pormestarin paikan ja Päijät-Hämeessä suurimman ryhmän aseman vaaliliittojen avulla.

Luottamustoimien kasautumisesta samoille henkilöille keskusteltiin jonkin verran aluevaalien yhteydessä, mutta lähinnä ajankäyttöongelmana.

Asian ydin on kuitenkin vallan kasautuminen ja poliittisen eliitin synty.

Presidentin toimikaudet rajattiin kahteen kauteen, kun huomattiin pitkän valtakauden tuomat ongelmat. Samalla tavalla tulisi rajata myös kansanedustajien, alue- ja kunnallisvaltuutettujen toimikausia.

Asiantuntijoina parlamentaarisessa vaalityöryhmässä olivat muun muassa "vaalineuvos" Lauri Tarasti ja professorit Kimmo Grönlund ja Elina Kestilä-Kekkonen. En tiedä heidän rooliaan, mutta voisi kuvitella, että ainakin Tarasti alkaa turhautua, sillä hän on istunut kymmenissä vaalityöryhmissä, mutta mitään ei tapahdu.

Vaalityöryhmän lopputoteamaa voi pitää melkein kyynisenä:

"Vaalijärjestelmän kehittäminen on laaja ja haastava tehtävä, jossa täytyy ottaa huomioon erilaisia ristikkäisiä intressejä." Niinpä.

Pertti Timonen

valtio-opin dosentti, Tampereen yliopisto