Kirjoituksessaan Kerttu Kallioluoma kertoi Kela-taksia tarvitsevan puolisonsa jääneen toistuvasti ilman tilattua kuljetusta (AL 8.2.). Pahoittelemme asiakkaalle aiheutunutta kohtuutonta tilannetta.

Kallioluoman mukaan taksivälityskeskus ei ole ilmoittanut peruutuksista etukäteen eikä kertonut, miten korvaava kuljetus järjestetään. Näissä tilanteissa palveluntuottaja on menetellyt vastoin Kelan kanssa tehtyä sopimusta.

Vuoden alusta alkaen jokaisessa maakunnassa on kaksi palveluntuottajaa, joilta asiakas voi tilata Kelan korvaaman taksimatkan. Pirkanmaalla Kelan korvaamien taksimatkojen palveluntuottajina toimivat Tampereen Aluetaksi ja Taksi Helsinki. Asiakas voi valita vaihtoehdoista sen, joka parhaiten vastaa hänen tarpeeseensa.

Jos palveluntuottaja ei pysty järjestämään asiakkaalle ennalta tilattua kuljetusta, sen tulee ottaa yhteyttä asiakkaaseen hyvissä ajoin ennen matkaa ja järjestää hänelle korvaava taksi muualta. Palveluntuottaja vastaa kaikista korvaavan kuljetuksen aiheuttamista kustannuksista.

On tärkeää, että palveluntuottaja ja Kela saavat palautetta peruuntuneista tai muuten epäonnistuneista matkoista. Asiakkailta toivotaan yksilöityä palautetta siitä, miltä palveluntuottajalta matka on tilattu, milloin ja mihin matka on tilattu ja miten matka epäonnistui.

Kela-taksien palveluntuottajat ovat velvollisia raportoimaan Kelalle kaikki asiakkaiden antamat palautteet. Kelalla on mahdollisuus käyttää sanktioita, jollei palveluntuottaja täytä sopimuksen ehtoja. Peruslähtökohta on, että jokainen ennalta tilattu matka tulee hoitaa tilauksen mukaisesti.

Kallioluoma tuo kirjoituksessaan esille myös nykyisen Kela-taksijärjestelmän puutteita ja pitää kuljettajille maksettavia korvauksia alhaisina.

Kela kantaa huolta Kela-taksijärjestelmän toimivuudesta ja suhtautuu palautteeseen vakavasti. Kelassa on tunnistettu nykyisen, palveluntuottajien kilpailutukseen perustuvan järjestelmän riskit. Kilpailutus, jota Kela on nyt joutunut tekemään, ei välttämättä sovellu asiakkaille elintärkeisiin kuljetuksiin.

Tästä syystä Kela on ehdottanut sosiaali- ja terveysministeriölle siirtymistä palveluntuottajien rekisteröintimenettelyyn, jossa Kela-taksien matkoista maksettava korvaustaso määräytyisi valtioneuvoston asetuksessa antaman taksan mukaan.

Reija Jääskeläinen

osaamiskeskuksen päällikkö

Riikka Palomäki

etuuspäällikkö

Kela, terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus