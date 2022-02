Ehdotan, että kaikki potilaiden kanssa tai kotihoidossa työskentelevät lataavat kännykkäänsä mahdollisimman hyvän puheenkääntösovelluksen.

Jouduimme menemään vaimoni silmäongelman vuoksi Taysin Acutaan tammikuun lopulla. Acutassa olimme vähän ennen kello kymmentä illalla ja ruuhkan vuoksi pääsimme lähtemään kotiin kello neljän jälkeen aamuyöstä. Aamulla ennen kello kahdeksaa piti sitten mennä Silmäkeskukseen. Palvelu oli molemmissa paikoissa asiantuntevaa ja ystävällistä. Terveysongelman syy löytyi ja vaiva saatiin korjattua. Eli suuret kiitokset omasta ja vaimoni puolesta henkilökunnalle!

Vaimoni on kuuro. Asia, joka minua on askarruttanut jo monia vuosia, on kysymys siitä, miten vaikkapa terveydenhuollon henkilökunta on varautunut kommunikoimaan kuuron potilaan kanssa, jolla ei ole mukanaan Kelan kirjoitustulkkia.

Vaimolleni on kyllä myönnetty oikeus kirjoitustulkkiin, jota oikeutta emme tosin ole koskaan käyttäneet. Mutta aina kirjoitustulkkia ei ole mahdollista tilata joko tilanteen äkillisyyden vuoksi tai sitten potilas on kykenemätön hankkimaan tulkkia.

Sikäli kuin ymmärrän, harvinaista kieltä puhuvan potilaan ja henkilökunnan välisen keskustelun tulkkaus tapahtuu etäyhteyden välityksellä ilman, että tulkki on paikalla.

Entä sitten, jos suomea puhuva potilas on kuuro ja hänellä ei ole mukana kirjoitustulkkia. Miten asia silloin hoidetaan? Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa lienee ratkaisut tähän ongelmaan? Mutta entä kotihoidossa kuuron tai huonokuuloisen vanhuksen kanssa työskenneltäessä, mikä lienee aika arkipäiväinen tilanne?

Koskaan meidän kohdallemme ei ole osunut tilannetta, jossa lääkäri tai sairaanhoitaja olisi reagoinut vaimoni kuurouteen sanomalla, että hän kyllä kykenee keskustelemaan vaimoni kanssa nykytekniikan avulla.

Ehkä syynä on ollut se, että minä ilmoitan heti tapaamisen alussa, että vaimoni on kuuro. Ja että keskustelu ei onnistu muuten kuin kännykkäni välityksellä.

Kännykässäni on muutaman euron maksanut puheenkääntösovellus. Minä toistan lääkärin puheen kännykkääni ja sovellus kääntää sen luettavan kirjoituksen muotoon. Eli yksinkertaistettuna, kännykkä toimii taskussa kulkevana ”Kelan kirjoitustulkkina”.

Esitänkin tässä pohdittavaksi ehdotuksen, että kaikki potilaiden kanssa tai vaikkapa kotihoidossa vanhusten kanssa työskentelevät henkilöt lataisivat älykännykkäänsä mahdollisimman hyvän puheenkääntösovelluksen. Tätä he sitten tarpeen vaatiessa voisivat hyödyntää ”kirjoitustulkkina”. Tämä tietysti edellyttää toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Ainakin minun sovellukseni toimii ”kirjoitustulkkina” hyvin sekä puhelimessa että tabletissa.

Heikki Elo

Pirkkala