Hämeenpuisto on olennainen osa Tampereen historiaa – se ei kaipaa keinotekoista elävöittämistä

Rakennetun ympäristön merkitys kaupunkilaisten identiteetille on suuri, mutta vaikeasti osoitettavissa, kirjoittaa sosiologi Jukka Ohtonen.

Hämeenpuisto on puistokatu. Se ei ole tori eikä se ole sirkus. Tampereen Hämeenpuisto on pian 200-vuotias esplanadi, Carl Ludvig Engelin piirtämä Hämeenkadun bulevardin kumppani ja lähes 2000 kaupunkilaisen kotikatu. Hämeenpuisto on uhkea, tasapainoinen ja symmetrinen.

Vielä 1980-luvun alussa päiväkävelyllä oleva Väinö Linna saattoi tulla vastaan kädet tyynesti selän takana ja katse suoraan eteen suunnattuna. Tänään kävelijä voi osoittautua runoilija Kari Aronpuroksi miettimässä tämän päivän pispalalaisia murhenäytelmiä.

Kulttuuri-ihmiset ovat ottaneet Hämeenpuiston omakseen kuten käsityöläisetkin. Hämeenpuisto on myös palvelukeskittymä. Tarjolla on ruokaa, juomaa ja hengen ravintoa sekä vapaata tilaa kaiken ikäisille niin, että keinotekoista elävöittämistä ei tarvita.

Hämeenpuisto sai alkunsa noin puolentoista tuhannen asukkaan puutalokaupunkia tulelta suojaavana, 36 metriä leveänä puistokatuna. Vuodesta 1830 alkaen jokainen sukupolvi on ottanut Hämeenpuiston omakseen, mutta ennen nykypäivää yksikään niistä ei ole kyseenalaistanut Engelin esplanadin perusratkaisua. Hämeenpuistoa on kehitetty alkuperäisten lähtökohtien perustalta askel askeleelta kohti nykyistä loistoa.

Tampereella ei ole hallintokaupungin historiaa eikä ratsastajapatsaita. Tampereen merkittävimmät monumentit ovat keskellä kaupunkia ja suoraan koskesta nousevat tehtaat, jotka tarjosivat toimeentulon tamperelaisille yli sadan vuoden ajan. Tämä industrialismin rakennuskokonaisuus on ainutlaatuinen koko maailmassa.

Verkatehtaan purkamisen tulisi toimia ylisukupolvisena muistutuksena kaavoittajan vastuusta ja rakennushistorian ainutkertaisesta merkityksestä. Tammerkosken yläjuoksun siluetin rikkovat sekä Vanhan kirkon taakse päästetty kerrostalo kertovat kuitenkin parantamisen varasta. Toivottavasti menneistä virheistä nyt on otettu opiksi ja samaa vahinkoa ei päästetä toistumaan Hämeenpuistossa.

Rakennetun ympäristön merkitys kaupunkilaisten identiteetille on suuri, mutta vaikeasti osoitettavissa. Sama koskee historian läsnäoloa tai sen puutetta. Molemmat on koettava henkilökohtaisesti. Äärimmilleen vietynä ne ovat johtaneet jopa tuhotun kaupungin alkuperäisen mallin mukaiseen uudelleen rakentamiseen, kuten puolalaiset tekivät natsien hävittämälle Varsovalleen.

Tampere on leimallisesti työn ja tekemisen kaupunki. Historiallisesti Tampere on ollut myös julmista julmimman vastakkain asettelun päänäyttämö, jonka näyttämökausi on onneksi päättynyt ja lapset voivat huolta vailla työntää sormensa Näsinpuiston suihkulähteen luodin reikiin.

Tamperelaiset ovat oppineet elämään kulttuuria ja uutta luovan ristiriidan, tekniikan ja nyt myös tieteen tapahtumapaikalla. Historia on identiteetin perusta ja konkreettisin historian kohtaaminen tapahtuu suhteessa rakennettuun ympäristöön, jossa parhaimmillaan on useamman sukupolven käden ja luovan ajattelun jälki.

Suuret asiat syntyvät joskus tahattomasti. Niinpä eivät tienneet Hämeenkadun bulevardin vuonna 1830 piirtänyt Engel sen enempää kuin vuonna 1876 avatun Tampereen radan rakentajatkaan, että 2000-luvun junamatkustaja asemalta ulos astuessaan saa eteensä maan komeimman kaupunkinäkymän ja sisääntulon kaupungin ytimeen. Engelin ruutukaava on kokonaistaideteos, joka elää ajassa, mutta joka on myös ymmärtämättömien turmeltavissa.

Hämeenpuiston esplanadi on keskeinen osa Engelin luomaa kaavallista kokonaisuutta. Se on myös olennainen osa Tampereen kaupunkihistoriaa ja kaupunkilaisten arkipäivää.

Jukka Ohtonen

sosiologi, Tampere