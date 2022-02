Koskaan ei voi etukäteen tietää, pääseekö sovitulle lääkärin vastaanotolle tai fysioterapiakäynnille, kirjoittaa omaishoitaja Kela-taksin toiminnasta.

Pyörätuolissa olevalta puolisoltani on jäänyt tammikuussa lääkärin määräämiä fysioterapiakäyntejä väliin, koska Kela-taksi ei ole saapunut lainkaan paikalle noutamaan häntä.

Kela-taksi on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät sairautensa tai terveydentilansa takia voi käyttää julkisia kulkuvälineitä. Kela-taksimatkat on tarkoitettu vain tutkimuksista, sairauden hoidosta tai kuntoutuksesta johtuvia käyntejä varten.

Asiakkaan pitää tilata Kela-taksi tiettyyn aikarajaan mennessä, sekä myös ilmoittaa viipymättä, mikäli matka peruuntuu. Sen sijaan taksipalvelun tarjoaman taksin saapumisesta ei ole minkäänlaisia takeita. Myöskään ilmoitusta siitä, että taksi ei olekaan tulossa ei lähetetä.

Kolmena eri päivänä taksi ei tullut lainkaan noutamaan miestäni lääkärin määräämään fysioterapiaan. Joka kerta hän odotteli talvitamineet päällään, pyörätuolissaan istuen kyytiä, joka ei koskaan saapunut. Taksia aikamme odoteltuamme olen soittanut alueelliseen tilausnumeroon, johon jonotusaika on ollut päivästä riippuen 15–40 minuuttia.

Kun puheluuni on lopulta vastattu minulle on aina kerrottu, että yksikään taksi ei ole ottanut määräaikaan mennessä jättämääni kuljetustilausta vastaan.

Olen sitten aina saman puhelun yhteydessä perunut miehelleni tilatun paluumatkan fysioterapiasta kotiin. Nimittäin mikäli paluumatkaa ei erikseen peruta, on palveluntuottajalla oikeus veloittaa siitä matkasta. Siis veloittaa kotiinpaluumatkasta, jota mieheni ei voinut toteuttaa, koska häntä ei alunperinkään noudettu edes menomatkalle!

Tämä Kela-taksin niin kutsuttu ”palvelu” on häpeällisen ala-arvoista ja sairaita, sekä heidän omaishoitajiaan syrjivää toimintaa. Koskaan ei voi etukäteen tietää, pääseekö sovitulle lääkärin vastaanotolle tai fysioterapiakäynnille.

Käyttämättä jääneet vastaanottoajat ovat maksullisia ja valtavaa hoitohenkilökunnan ajan haaskausta. Lisäksi seuraavaa lääkäriaikaa voi joutua odottamaan kauan.

Kuulin eräältä taksinkuljettajalta, että Kela-taksitilauksia ei haluta ottaa vastaan, koska niistä maksetaan liian alhaista korvausta. Eihän kukaan taksiyrittäjä halua tappiokseen suorittaa kuljetuksia, sehän on selvä.

Koko systeemi on toteutettu sellaisilla ehdoilla, että kaikki häviävät: sekä palvelun tarjoajat eli taksiyrittäjät että palveluun oikeutetut potilaat.

Luulisi valtion kirstusta löytyvän sen verran rahaa, että Kela-taksikuljetukset pystyttäisiin suorittamaan kunniallisesti ja sairaita ihmisiä, sekä heidän omaishoitajiaan toistuvasti kiusaamatta.

Omaishoitajan työ on sitovaa, kuormittavaa ja uuvuttavaa työtä. Pahimmassa tapauksessa se on ympärivuorokautista hoitotyötä, jota yleensä suorittavat iäkkäät puolisot. Niinpä kaikki ylimääräinen apu jokapäiväiseen arkeen on tervetullutta. Mutta mikäli tällaista enemmänkin huonolta vitsiltä vaikuttavaa palvelua ei pystytä korjaamaan toimivaksi, lienee syytä lopettaa se kokonaan. Onkohan Kela itse tietoinen, että sen tarjoama palvelu on näin toimimaton?

Kerttu Kallioluoma

omaishoitaja, Pirkkala