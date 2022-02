On todella surkeaa, ettei kukaan tiedä mistään mitään, kaikki tuntuu olevan näitä somesta totuuden ammentavia milleniaaleja.

A-studioon löytyy jatkuvalla syötöllä selittäjiä, joilla ei ole kokemuksia sodasta, josta he puhuvat, tietämättä ollenkaan kuin vain teoreettisesti mitään sodasta.

Toivottavasti tämä jokapäiväinen hissuttelu yllä leijuvasta uhasta ei ole ylhäältä tullut käsky rauhoittaa kansalaisia. Luulen kuitenkin, että tällä linjalla jo ollaan – totuuden vääristely on propagandaa kansalle.

Puhutaan, että Naton ovi on raollaan Suomelle. Tässä toiveajattelussa unohdetaan kuitenkin se tosiasia, että Suomi ei noin vain pujahda Naton suojiin, jos Venäjä hyökkää tänne. Tämä kuvitteellinen, valheellinen verho on poistettava heti ihmisten todellisuudesta. Kukaan ei tiedä Venäjän aikeista – tuo maa on aina ollut meille arvaamaton tekijä ja tuonut Suomelle aina pelkästään harmeja ja ongelmia.

On naurettavaa, että joku kuvittelee, että EU olisi kaikille jäsenmaillensa turvaa antava unioni. Totta, sellä on 21 Nato-maata, jotka turvaavat toisensa Naton viidennen artiklan mukaan. Suomi ei Naton "kumppanina" kuulu tuon suojan piiriin – olemme siis yksin kuin Ukraina

Arto J. Heinämäki

Tampere