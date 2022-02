Myös Tredussa on huomattu, että opiskelijan nimellä on väliä joihinkin yrityksiin työharjoitteluun tai töihin hakeutuessa.

Kiitos Kimmo Harju, että nostit esille aiheen, jonka kanssa myös me täällä Tredussa painiskelemme: työ- ja työharjoittelupaikkojen hakijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Yhteiskuntana olemme heränneet siihen, että meillä on hyvin monella alalla työvoimapula, jonka ennustetaan pahenevan entisestään. Työvoimapulan yhdeksi ratkaisuksi on esitetty osaajien tuomista ulkomailta.

Tredussa meillä opiskelee vuosittain noin 1 500 äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvaa opiskelijaa. Tarjoamme jatkuvasti maahan muuttaneille suunnattuja koulutuksia erityisesti työvoimapula-aloille. Alkavat koulutukset ovat näkyvillä nettisivuillamme.

Aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n selvityksen mukaan muualta Suomeen muuttaneiden osuus väestöstä tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2040 mennessä. Samaan aikaan syntyvyytemme laskee.

Meillä on siis edessä tulevaisuus, jossa yhä useamman yrityksen menestys tulee perustumaan monikulttuuriselle työyhteisölle, ja tässä hetkessä yritysten on tärkeää kehittää moninaisuuden johtamisen ja rekrytoinnin osaamistaan.

Lisäksi Suomeen on rantautumassa työntekijäaktivismi, joka näyttäytyy tällä hetkellä irtisanoutumisina. Työskentelypaikan brändi ja maine työn tekemisen paikkana tulevat näyttelemään suurta roolia yritysten kilpaillessa osaajista tulevaisuudessa. Tulevaisuuden aikuiset ovat monikulttuurisia ja pitävät yrityksen arvomaailmaa yhtenä tärkeimpänä työhyvinvoinnin tekijänä.

Myös me Tredussa olemme huomanneet, että opiskelijan nimellä on väliä joihinkin yrityksiin työharjoitteluun tai töihin hakeutuessa. Tredussa on nollatoleranssi rasismille sekä epäasialliselle käytökselle. Meillä on myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä, jonka osana toimii antirasistinen työryhmä. Työryhmien työn kautta edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja antirasismia koko Tredussa.

Tredun yritys- ja työnantajapalveluissa palveluita kehitetään hankesalkun turvin. Tällä hetkellä kaikissa kehittämishankkeissamme yhtenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat. Työskentelemme siis hyvin vahvasti aihealueen parissa ja tulemme myös jatkossa edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja antirasistista toimintaa yhteistyöyritystemme kanssa.

Niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta en näe mitään syytä, miksi rasistinen toiminta olisi hyväksyttävää. Tredun arvot ovat Rohkee, Retee ja Reilu. Niitä noudatamme kaikessa toiminnassamme.

Anne Erkinheimo-Kyllönen

kehittämispäällikkö, yritys- ja työnantajapalvelut, maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus, International House Tampere (IHT), uraohjauspalvelut, antirasismityöryhmän puheenjohtaja, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu