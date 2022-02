Mielenterveyspalveluiden tukkeutuminen on todellinen ongelma, kirjoittaa lukio-opiskelija.

Nuoret ovat vanhempiensa hoitamattomien mielenterveysongelmien peili. Tämä tarkoittaa, etteivät ongelmat ole uusi ”trendi”. Liian moni nuori kärsii mielenterveysongelmista, mutta ei saa tarpeeksi apua ajoissa. Apua yleensä saa vasta, kun on jo kyseessä vakava ja akuutti hätä.

THL:n nettisivujen mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jonkin tasoisista mielenterveysongelmista. Valitettavasti nykyinen tapa hoitaa asioita on hyvin puutteellinen.

Nuorella on mahdollista hakeutua kouluterveydenhuollon palveluihin, mutta sitä kautta käyntien määrä on hyvin rajallinen. Käytettyään kaikki käyntinsä joutuu nuori ikuisuuden mittaiseen jonoon jonottamaan jatkohoitoa varten. Valitettavaa on, etteivät pitkät jonot palveluihin pääsyyn rajoitu vain nuoriin.

Mielenterveysongelmat eivät ole vain nuorten ongelma, vaan myös moni aikuinen kärsii niistä. Tietenkin myös heillä on myös oikeus psykiatrisiin palveluihin, joihin aikuisilla on kuitenkin mahdollista päästä usein myös muun muassa työterveyden kautta.

Nälkävuosien mittaisessa jonossa ollessaan voi helposti kokea tulevansa hylätyksi. Tämä vain pahentaa jonottajan terveydentilaa, jolloin mielenterveys voi ottaa syöksykierteellä hypyn todella syviin vesiin. Tässä vaiheessa yleensä huomataan, kuinka apua olisi tarvittu enemmän ja paljon aikaisemmin.

Ei voi yleistää, että läheskään jokaisen nuoren vanhemmilla olisi piileviä mielenterveysongelmia, mutta valitettavan usein olen tehnyt tällaisen havainnon ystävieni kanssa ympärille katsoessamme.

Aikana jolloin ikäisteni vanhemmat olivat minun ikäisiäni, ei mielenterveysongelmista puhuttu yhtä paljon tai selkeästi kuin nykyisin. Pahimmillaan viitattiin jopa vain hulluuteen. Heidän käsittelemättömät mielenterveysongelmansa kostautuvat nyt meille nuorille. Sen takia he eivät usein osaa auttaa nuorta oikealla tavalla tällaisissa asioissa. Tämä voi johtaa myös pelkoon stigmasta ja asian hiljentämiseen, jos omalla lapsella ilmenee mielenterveyden ongelmia.

Valitettavasti ruuhkautuneet palvelut koskevat kaikkea: akuuttia psykiatriaa, osastoja ja kuntoutuspsykoterapiaa sekä aivan kaikkea muuta. Tähän pitää saada muutos!

Muutos ei tapahdu itsestään, mutta ongelma pitää ottaa vakavasti. Ennaltaehkäisevä työ on tärkeää. Olen kuullut vanhempien ihmisten olevan jopa sitä mieltä, että se on ainoa tarpeellinen asia, ja että mielenterveysongelmaiset ovat jo menetettyjä tapauksia. Näin ei ole. Jokaisessa meistä on potentiaalia kunhan vain saamme oikeanlaista hoitoa ja tukea.

Miro Kinnunen

Kirjoittaja opiskelee Sammon keskuslukion viestintälinjalla.