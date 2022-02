Todellisuus on, ettei suurin osa päätöksistämme ole ilmastoystävällisiä, kirjoittaa Sammon lukion oppilas.

Ilmastonmuutos on ollut viime vuosina paljon esillä. Saamme koko ajan lisää tietoa ja ohjeita, miten voisimme auttaa planeettaamme. Ilmastonmuutokseen liittyviä kannanottoja on netissä miljoonia. Ihmiset kertovat, kuinka ovat vaihtaneet kasvisruokaan tai ostaneet käytettyjä vaatteita. Moni jakaa julkaisuja, joissa otetaan kantaa sillä hetkellä pinnalla olevaan ongelmaan.

Tietenkin pienetkin teot ovat hienoja ja tärkeitä, mutta pelkillä pienillä teoilla ei kovin pitkälle päästä. Ongelma on se, että me ihmiset olemme kovin mukavuudenhaluisia eliöitä. Valitsemme tehdä ilmastotekoja sen kannalta, mitkä meistä tuntuvat mukavilta eivätkä häiritse mukavuuksien täyteistä elämäämme. Tingimme vain asioista, joista meille sopii.

Lue lisää: Tampereen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet karkaavat pahasti käsistä – Vertaa, mistä päästöt nyt tulevat

Jos oikeasti haluaisimme vaikuttaa, meidän tulisi tehdä joskus vaikeampiakin päätöksiä. Ei auta, että jaat Instagramissa julkaisun, jossa kehotetaan vähentämään lentomatkailua, jos kukaan ei oikeasti toimi niin. Jotta saisimme todellisia muutoksia aikaiseksi, tulisi meidän oikeasti muuttaa elämäntapojamme ja joustaa suunnitelmistamme.

Todellisuus on se, ettei suurin osa päätöksistämme ole ilmastoystävällisiä. Se osa päätöksistämme, joissa huomioimme ilmaston, on niin minimaalinen, ettei siitä ole juuri hyötyä. Olemme jo niin syvällä ongelmassa, että pienet muutokset arjessa eivät välttämättä enää auta. Meidän on pohdittava, mikä oikeasti auttaa, ja toimittava sen mukaan. Välittämättä siitä, onko se mieluisaa vai ei.

Pienten tekojen rinnalle on saatava merkittäviä muutoksia ja muistettava ilmaston suojelu aina, ei vain silloin kun se sopii suunnitelmiimme. Jotta se on mahdollista, meidän on otettava itseämme niskasta kiinni ja toimittava. Meidän on myönnettävä itsellemme, että emme tee tarpeeksi.

On opittava tunnistamaan teot, joita teemme, koska ne sopivat meille, ja pohdittava, mitä meidän oikeasti kannattaisi tehdä.

Kun seuraavan kerran teet ilmastoteon, mieti voisitko kenties tehdä jotain muutakin. Pystytkö päättämään laittaa ilmaston edelle. Jos päätät laittaa itsesi edelle, pystytkö seisomaan päätöksesi takana vielä kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päästä. Kumpi on arvokkaampaa – mukavuutesi vai ilmasto?

Ida Jurvanen

Kirjoittaja opiskelee Sammon keskuslukion viestintälinjalla.