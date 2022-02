Lipussa ei ole tietoa, mitä lippu on maksanut. Nyt joutuu kirjanpitoa varten tulostamaan toisen lomakkeen.

Valtion rautatiet on uudistanut lipunmyyntisivustonsa verkossa. Uudistus on pikemminkin huononnus, sillä sen käyttö on hankalaa ja ulkoasu entisestä poikkeavaa. Entinen sivusto oli huomattavasti selvempi käyttää. Se ei sisältänyt turhia koreita kuvia vaan oli suunniteltu käyttäjälle helpoksi ostaa verkossa junalippu.

Nykyinen sivusto esittää aloitussivulla kuvan, joka vaivoin jos ollenkaan liittyy VR:n palveluihin. Lisäksi sivustolla sinutellaan ja käytetään nuorisokieltä. 31.1. kello 16.23 sivustoa avattaessa on kuva ilmeisesti Suomen Lapin lumipeitteisistä tuntureista ja toivotetaan Iltaa! Minne haluat matkustaa. Tuohon lappalaiseen maisemaan junalla ei kuitenkaan pääse, koska kuvassa on Pohjois-Lapin puuttomia tuntureita ehkä Pallakselta. Ja sinne on melkoinen matka Kolarista, Kemijärveltä tai Rovaniemeltä, minne Lapin juna korkeintaan vie.

Sivusto on hankala käyttää, koska jokainen valinta avaa uusia ikkunoita, josta matkustajatyyppi (aikuinen, opiskelija, eläkeläinen) valitaan tai paikka osastolle.

Kaikista kummallisin ja ylimääräistä vaivaa aiheuttaa sitten itse junalippu, kun vihdoin vaivoin on päästy lippu ostamaan ja maksamaan. Lippu on jostain syystä kaksipuolinen, josta vain toinen puoli kelpaa matkalipuksi. Lipussa ei ole mitään tietoa siitä, mitä lippu on maksanut, vaan erikseen täytyy tulostaa kuitti, jossa on lipun hinta. Kyllä matkalipussa pitää hinta olla näkyvissä. Nyt joutuu kirjanpitoa varten tulostamaan toisen lomakkeen.

Vielä lopuksi, tässä taannoin (vuonna 2016) VR lupasi laskevansa hintoja pysyvästi. Tämä ei ainakaan ekstraluokan osalta pidä paikkaansa, sillä nyt ekstraluokka maksaa 9,90 euroa. Lisäksi luulisi, että ekstrahinnalla pääsisi koko matkan vaikka Tampereelta Mikkeliin, mutta ei koska junaa pitää vaihtaa ja ekstramaksu kattaa vain ensimmäisen osuuden.

Jukka Kallio

Kuru