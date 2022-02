Kuvataide-oppiaineen numeroarvostelu pois, toivoi Kerttu Kuittinen mielipidekirjoituksessaan. Näin hänelle vastaa kaksi kuvataideopettajaa.

Ovatko eri koulujen arvosanat keskenään vertailukelpoisia? Hyvä ja tärkeä huomio kirjoittajalta, kysehän on yhdenvertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Kuitenkin monen arkihavainto lienee sama: jos oma lähiryhmä, esimerkiksi oma luokka, koostuu kovatasoisista alan harrastajista voi vaikkapa korkeinta arvosanaa olla vaikeampi saavuttaa kuin sellaisessa ryhmässä, joka on lähtötasoltaan heikompi. Tason noustessa myös vaatimustaso helposti nousee ja päinvastoin.

Arviointi siis on, aivan kuten kirjoittaja ja varmasti myös moni opettaja allekirjoittaa, vaikeaa.

Tuleeko siitä syystä, että arviointi on vaikeaa, numeerinen arviointi peruskoulussa siis lopettaa? Kirjoittaja ehdottaa nimenomaan kuvataiteen arvioinnin lopettamista, etteivät oppiaineelle ominaiset piirteet, kuten luovuus ja vapaus kärsi. Kuitenkin myös muut peruskoulussa opetettavat oppiaineet, kuten vaikkapa matematiikka, äidinkieli ja liikunta, kohtaavat arvioinnissa nämä samat haasteet.

Arvioinnin tulee perustua monipuolisiin näyttöihin. Oppiaineen arvosana ei siis muodostu nykypäivän kuvataiteessa yksin realistisesta, jäljentävästä piirustustaidosta sen enempää kuin äidinkielessä pilkkukokeen tuloksistakaan.

Erilaisia tavoitteita on tämän päivän kuvataiteen opetussuunnitelmassa peruskoulussa peräti 11, ja niitä lähestytään oppilaan omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen maailmoja tutkimalla.

Arviointia suorittavat peruskoulussa onneksi tehtävänsä vakavasti ottavat ammattilaiset eli opettajat.

Mielestämme oppilaalla on oikeus saada numeerinen palaute ponnisteluistaan ja onnistumisistaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, joita on kaikissa oppiaineissa, myös kuvataiteessa. Tästä syystä emme kannata oppiaineen arviointia hyväksytty-hylättynä.

Kirjoittajan esiin nostama aihe on kuitenkin tärkeä: kuinka voisimme yhä kehittää arviointia peruskoulussa niin, että luovuus, vapaus ja ilo eivät jää jalkoihin missään oppiaineessa. Onneksi aihetta on tutkittu ja siitä on viime aikoina kirjoitettu paljon ja opettajia myös koulutetaan siihen jatkuvasti.

Maija Torhola

kuvataideopettaja, Wivi Lönnin koulu, Tampere

Marika Lehtinen

kuvataideopettaja, Pikkolan koulu, Kangasala