Puskiaisten oikaisun sijaan on kehitettävä nykyväyliä – koko hanke on vanhentunut

Puskiaisten oikaisun ja 2-kehän rakentaminen ei tue kestävää kehitystä eikä se luo kestävää yhdyskuntarakennetta, sanoo kolme mielipidekirjoittajaa.

Valtatie 3:n parantaminen välillä Lempäälä–Pirkkala eli Puskiaisten oikaisu on ollut suunnitelmissa jo kauan. Tänä aikana tie- ja viestintäliikenne, digitalisaatio ja ihmisten arvot ovat muuttuneet valtavasti samoin kuin olemme tulleet aiempaa tietoisemmaksi ekologisesta kriisistä, joka näkyy ilmaston lämpenemisenä ja luontokatona.

Lue lisää: Katso tallenne: Kiistelty moottoritie kulkisi läpi Lempäälän ja Pirkkalan metsien – Tällaiset ovat sen vaikutukset ja vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointia on tehty 0+, 1 ja 2 vaihtoehtoisista malleista. Kannatamme VE0+, joka parantaa olemassa olevia väyliä. Tien turvallisuus paranisi, meluhaitat vähenisivät eikä luontoon kohdistuisi haittavaikutuksia. VE1:ssä moottoritielinjaus ja kehätie risteävät keskenään, katkaisevat viheryhteydet ja halkovat Pirkanmaan ekologisen verkoston 500 hehtaarin ydinaluetta, jonka on Suomen Luonnonsuojeluliiton yksi sadasta luontohelmestä.

Alue on tärkeää kaupunkiseudun lähivirkistys- ja luonnon monimuotoisuusaluetta, jossa talvisin hiihdetään Pirkkalan ja Lempäälään välillä ja kesäisin retkeillään muun muassa. Birgitan polun reittien metsäjärvillä. Luonnossa liikkumisen terveysvaikutukset ovat kiistattomat. Haluaisitko kulkea luontoon kahden moottoritien yli tai ali ja kehätien melun läpi? Melu koetaan yhdeksi häiritsevimmistä liikenteen haitoista. Erityisesti Puskiaisten moottoritien molemmissa päissä korkeat eritasoliittymät aiheuttavat lähellä asuville merkittävän meluhaitan, koska riittävää suojausta on lähes mahdoton toteuttaa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ely on vaihtoehtoja arvioidessaan asettanut toiseen vaakakuppiin talouden ja toiseen luonnon sekä sen ihmisille tarjoamat ilmaispalvelut. Objektiivinen vertailu on kuitenkin mahdotonta niin kauan kuin luonnon itseisarvolta ja luonnon tarjoamilta ekososiaalisilta palveluilta puuttuvat taloudelliset mittarit.

Tielinjausten välittömässä läheisyydessä on monia erämaajärviä. Näistä ehkä tärkein on Pirkkalan puolella oleva lähdepohjainen, maakunnallisestikin arvokas Pulkajärvi, jonka ympärillä on Natura-alueita ja suojeltuja metsiä. Pulkajärveen kohdistuu merkittäviä riskitekijöitä, jotka ovat kriittisiä.

Lue lisää: Näihin metsiin halutaan moottoritie ja kehätie Lempäälässä ja Pirkkalassa, ja tässä ovat jättihankkeen todelliset syyt – suunnittelujohtaja kertoo avoimesti äärimmäisen vaikeasta projektista

Kuntia ja valtioita sitovat monet ympäristösopimukset. Pirkkalan ja Lempäälän tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030. Lisäksi EU:n biodiversiteettistrategian mukainen tavoite on suojella tiukasti vähintään 10 prosenttia maakuntien pinta-alasta. Miten kunnat aikovat nostaa nykyistä noin prosentin suojelutasoaan jos ydinalue tuhotaan? Entä miten kauaksi hiilineutraaliustavoite karkaa, kun metsät kaadetaan?

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä YVA:ssa on kartoitettu muun muassa arseenin vaikutusta arseeniprovinssissa, mutta arseenilta suojautuminen suunnittelualueella vaatii ennakoimattomia taloudellisia uhrauksia, eikä ihminen niistä huolimatta ole suojassa syöpäriskiltä.

Raportin mukaan VE1 tarjoaa liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta selvästi parhaan lopputuloksen. Toisaalta raportissa myös ennustetaan liikennemäärien vähentymistä vuoden 2025 jälkeen eli jo ennen tien valmistumista. Kun yhtäaikaisesti luontokato ja ilmastonmuutos etenevät kiihtyvällä vauhdilla, koko hanke on vanhentunut.

VE0+ suorat haitat asutukselle, virkistykselle ja ympäristölle jäävät pois. VE1 suurimmat haitat tulevan sen yhteisvaikutuksesta tulevan maankäytön kanssa, eli tienvarsien rakentumisesta. Teiden haitalliset vaikutukset todetaan kohtalaisiksi, mutta yhteisvaikutus maakuntakaavassa suunnitellun rakentamisen kanssa todetaan merkittävän haitalliseksi. Mikä voisi olla haitallisempaa kuin merkittävän haitallinen?

Puskiaisten oikaisun ja 2-kehän rakentaminen ei tue kestävää kehitystä eikä se luo kestävää yhdyskuntarakennetta. Suunniteltu maantie-, raide- ja lentoliikenne ja jo alueella olemassa oleva infra aiheuttavat kestämättömän tilanteen. Maakuntakaavasta tulee purkaa pois tievaraukset ja niihin tukeutuva kaavoitus.

Nettiadressimme, Pirkkalan ja Lempäälän välinen virkistysmetsä ja ekologinen käytävä tulee säilyttää sellaisena myös tulevaisuudessa, on kerännyt useita tuhansia allekirjoituksia.

Veikko Hahmo

SLL:n Pirkkalan ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja

Matti Pirhonen

Jaakko Pitkänen

Pirkkala